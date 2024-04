Pinalawig ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ng isang buwan bago simulan ang paghuli sa mga e-bike at e-trike na dumadaan sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila.

Sa X post ng Pangulo sa social media, inatasan nito ang Metro Manila Development Authority (MMDA) at local go­vernment units (LGUs) na bigyan ng palugit ang pag­huli sa mga e-trikes at e-bikes na dumadaan sa mga ipinagbawal na lugar.

Sinabi ng Presidente na kailangan ang sapat na panahon para mapalakas ang information campaign at malaman ng publiko ang ban sa mga nabanggit na uri ng transportasyon sa mga pangunahing kalsada .

“Ngayong araw na ito, iniutos ko sa MMDA at sa lahat ng lokal na pamahalaan na bigyan ng palugit ang mga e-bike, e-trike at iba pang apektadong sasakyang na dumadaan sa ilang tukoy na daan sa Metro Manila,” anang Pangulo.

Sa kabila ng iniutos na palugit, sinabi ng Pangulo na mananatiling bawal ang pagdaan ng mga e-trike at e-bike sa mga piling pangunahing lansangan alinsunod sa MMDA regulation No. 24-022 series of 2024.

“Ang sakop ng grace period ay ang hindi pagtiket, pagmulta at pag-impound ng mga e-trike,” paliwanag ng Pangulo.

Sa kanyang video message na inilabas ng Presidential Communications Office, sinabi ng Pangulo na naiintindihan niya ang sentimyento ng mga driver at motoristang naapektuhan ng paghihigpit bukod sa napakalaki ang multang P2,500 at napakabigat ito para sa mga ordinaryong mamamayan. (Aileen Taliping)