Mandaue Mayor, 4 pa kinasuhan sa Ombudsman, Malacañang

Ipinagharap ng kaso at reklamo sa Office of the Ombudsman at Office of the President si Mandaue City Mayor Jonas Cortes at apat na Konsehal ng Lungsod.

Si Mayor Cortes at kosehal na sina Maline Cortes-Zafra, Oscar del Castillo, Jen Del Mar, at Cynthia Remedio ay inireklamo ni Maria Priscilla Melendres dahil umano sa pang-aabuso sa kapangyarihan at katiwalian.

Sa anim na pahinang affidavit of complaint ni Melendres sa tanggapan ni Ombudsman Samuel Martires at Pangulong Bongbong Marcos Jr, sinabi nito na ginamit ng alkalde at apat na konsehal ang kanilang posisyon para kunin ang at gamitin ang kanyang lupa na malinaw umanong paglabag sa Section 60 of the Local Government Code at Section 3 of the Republic Act 3019, known as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act.

Ayon kay Melendres, kinuha umano nina Mayor Cortes ang kanyang 9.5-hektarya lupa sa Zone Ahos, Barangay Paknaan, Mandaue.

Ani Melendres, pag-aari niya ang nasabing lupa na ginagamit ngayon bilang relokasyon site para sa mga informal settlers.

Aniya, nagpapatunay umano na ang deklarasyon ng pagbabayad ng buwis ay nakarehistro rin sa kanyang pangalan at kinikilala ng pamahalaang lungsod.

Maging sa rekord umano ng City Assessor’s Office ng Lungsod ay sa kanya nakapangalan ang nasabing lupa.

Hinihiling din ni Melendres na alisin muna sa puwesto ang mga opisyal na kanyang inirereklamo para hindi ma-impluwensiyahan ang kaso habang iniimbestigahan.

Ang reklamo ni Melendres ay natanggap ng Ombudsman at office of the President sa Malakanyang nitong March 20, 2024.