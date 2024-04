Malabon City Admin binahagi mga stratehiya sa pamamahala ng housing programs sa UK

Nagsilbi si Malabon City Administrator Dr. Alexander Rosete bilang isa sa mga tagapagsalita sa in-person workshop session sa Housing Studies Association (HSA) Annual Conference 2024 sa Manchester, United Kingdom noong Martes, Abril 16.

Ang HSA Annual Conference 2024, na may temang “Healthy Homes, Healthy Lives: Exploring the Intersections of Health and Housing,” ay nagbigay ng forum para sa mga researcher, practitioner, at policymakers upang tuklasin ang mga kumplikadong koneksyon sa pagitan ng pabahay at kalusugan, magbahagi ng mga makabagong diskarte sa pagtataguyod ng malusog na pabahay, at bumuo ng mga estratehiya para sa pagtugon sa mga problem sa kalusugan na nauugnay sa pabahay. Nilalayon nitong talakayin ang pananaliksik sa pabahay ng malawakan at alamin ang kritikal na kaugnayan sa pagitan ng pabahay at kalusugan.

Ginanap ito sa Crowne Plaza Royal Victoria Sheffield sa UK.

Bilang nag-iisang Filipino presenter sa conference, si Dr. Rosete, na pinuno ng Malabon City Housing and Urban Development Department (CHUDD) at dating direktor at chief adminsitrative officer ng Manila Urban Settlements Office, ay nagbahagi ng mga estratehiya sa pamamahala para sa matagumpay na pagpapatupad ng Manila’s “Land for the Landless Housing Services Program (LLP) Before Forty Years,”sa mga practitioners, housing providers at policymakers, at iba pang mga kalahok sa conference.

Ang LLP ay isa sa mga urban land tenure security strategies na ipinatupad sa Lungsod ng Maynila na naglalayong magtayo ng mga de-kalidad na tahanan at ligtas na mga lugar sa lungsod para sa mga informal settler families (ISFs) upang sila ay makapanirahan sa isang ligtas na kapaligiran.

Ang talakayan ay umikot sa mga interbensyon na magpapalakas sa mga patakaran, proyekto, aktibidad, at pagsusuri ng LLP, at matiyak ang pamantayan sa pagsusuri ng United Nations Development Programme (UNDP) sa relevance, coherence, effectiveness, efficiency, sustainability, and impact on the changing times para makabuo ng permanenteng solusyon sa mga programang pabahay sa lungsod.

Alinsunod sa tema, ibinahagi ng Malabon City Administrator ang ilang rekomendasyon o istratehiya sa pagpapabuti ng pagpapatupad ng LLP sa Lungsod ng Maynila na tutukuyin ang mga key areas sa pagpapabuti nito na makakatulong din sa mga local government units at housing providers sa iba’t ibang bansa sa pagbibigay ng mas maayos at malusog na mga tahanan para sa kanilang mga residente.

Kasama sa mga rekomendasyon ang pagsasagawa ng komprehensibong pag-audit sa magagamit na lupa sa Maynila upang matukoy ang mga angkop na parcel of land para sa pagpapaunlad ng pabahay na isinasaalang-alang ang kalusugan tulad ng kalapitan sa mga health facilites, pag-access sa mga mapagkukunan ng malinis na tubig, imprastraktura ng sanitasyon, at pagbawas sa mga panganib sa kapaligiran.

Ibinahagi ni Dr. Rosete na dapat tandaan sa pag-audit ang mga “factors” gaya ng katayuan ng pagmamay-ari, mga regulasyon sa paggamit ng lupa, pagkakaroon ng imprastraktura, at mga pagsasaalang-alang sa kapaligiran na maaaring makatulong sa mga policymakers paggawa ng desisyon tungkol sa paglalaan ng lupa para sa Landless Housing Services Program, na tinitiyak na ang mga housing programs ay magpro-promote ng kalusugan ng mga residente.

Sinabi rin niya na ang pagpapasimple at pag-streamline ng mga proseso ng regulasyon na may kaugnayan sa pagkuha ng lupa, zoning, pagpapahintulot, at pagpapatitulo upang mapabilis ang pagbuo ng mga proyekto sa pabahay, habang isinasama rin ang mga pagsasaalang-alang sa kalusugan tulad ng pagtiyak ng pagsunod sa mga code ng gusali para sa kaligtasan at accessibility, pagsasama ng mga berdeng espasyo at libangan, mga lugar, at ang pagpapatupad ng mga hakbang upang mabawasan ang polusyon sa hangin at ingay ay maaaring mapabilis ang pagpapatupad ng programa sa pabahay, na tinitiyak ang napapanahong paghahatid ng mga serbisyo sa mga residenteng nangangailangan habang inuuna ang kanilang kalusugan at kagalingan.

Idinagdag ng administrator ng Malabon City na ang paghikayat sa pakikilahok ng pribadong sektor sa pagkakaloob ng abot-kayang pabahay sa pamamagitan ng mga insentibo tulad ng mga tax break, subsidies, land grant, at streamline na proseso ng pag-apruba, na may pagtuon sa pagtataguyod ng mga prinsipyo sa disenyong nakatuon sa kalusugan tulad ng pag-access sa mga pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan, pagsasama ng mga teknolohiya ng berdeng gusali para sa kahusayan ng enerhiya at kalidad ng hangin sa loob, at pagsunod sa mga estratehiya sa pagpaplano ng lunsod na nagtataguyod ng kakayahang maglakad at aktibong transportasyon.

Tinukoy din ni Dr. Rosete ang ilang mga kailangang tugunan para mapabuti ang programa na kinabibilangan ng Collection Efficiency at Investment Recovery, Inclusion of Livelihood Opportunities, Process Redesign, Shifting to Digital and Electronic Payments, Monitoring and Evaluation, at Integration of Multistream Management para dito upang maabot ang buong potensyal nito upang mapagsilbihan ang pangangailangang bawasan ang mga ISF sa lungsod nang mas mahusay.

Tinalakay din niya ang mga stratehiya sa pabahay ng Malabon simula sa paglikha ng isang departamentong nakatuon sa pamamahala sa lumalaking puwang at hamon sa pagbibigay ng sapat, disente at abot-kayang pabahay at mga urban settlement sa lungsod.

Ang conference ay nagbigay ng pagkakataon para sa mga kalahok na makisali sa mas malawak na mga talakayan tungkol sa iba’t ibang usapin sa mga programang pabahay.

“We have discussed the best practices done regarding the LLP implementation, to be able to inspire and share our observations, experiences, and learnings to other housing providers so that housing programs in Malabon and other cities in the different countries will be developed to serve all those who are in need better. In Malabon, the city government led by our Mayor Jeannie Sandoval eyes to provide healthy, quality homes for our beloved Malabueños,” Dr. Rosete shared.

Noong Pebrero 2024, nagsilbi rin Dr. Rosete bilang nag-iisang Filipino conference paper presenter at ibinahagi ang housing and urban development initiatives ng Malabon sa mga practitioner mula sa United Kingdom, Canada, Australia, at iba pang bansa sa Asia-Pacific Network for Housing Research – 13th Australasian Housing Researchers’ Conference sa University of South Australia – City West Campus, City of Adelaide.