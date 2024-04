Muling nag red alert sa Luzon grid kahapon nang pumalya ang 19 planta at nabawasan ang kapasidad ang isa, dahilan kaya nagkaroon ng brownout sa iba ibang lugar.

Nagdeklara ng red alert ang National Grid Corp. Of the Philippines (NGCP) sa Luzon grid mula 3pm hanggang 4pm at mula 8pm hanggang 10pm kahapon. Ayon sa NGCP, 1,891.3 megawatts ang nabawas na suplay sa Luzon grid kahapn nang magforced outage ang 19 na planta.

Nagdeklara rin ng yellow alert ang NGCP sa Luzon mula 1pm-3pm, 4pm-8pm, at 10-11pm kahapon. Sa mga oras na ito, 13,397 megawatts lamang ang available na kuryente at 12,892 MW naman ang tinatawag na peak demand o ang kasagsagan ng pangangailangan.

Kapag red alert, kulang ang kuryente sa grid. Kung yellow alert, manipis ang reserbang kuryente na maaaring humantong sa brownout sakaling may iba pang pumalyang planta o may mangyaring hindi ina­asahan.

Nagdeklara rin ng yellow alert sa Visayas grid kahapon mula 1pm-9pm. Sabi ng NGCP, 13 planta sa Visayas ang naka forced outage kahapon at nabawasan naman ng produksyon ang 9 kaya 696.7 MW ang nabawas sa suplay ng kuryente. Nasa 2,465 MW ang peak demand sa Visayas at ang available na kuryente ay 2,662 MW lamang. (Eileen Mencias)