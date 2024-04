Hindi naitago ni First Lady Liza Araneta-Marcos ang sama ng loob laban kay Vice President Sara Duterte-Carpio dahil sa mga personal na banat ng ama nitong si dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte la-ban sa kanyang asawang si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na kahit ang dating katunggal-ing si Vice President Leni Robredo ay hindi umabot sa ganitong paninira.

Sa panayam ng isang broadcaster sa Unang Ginang, sinabi nitong naging mabait siya kay VP Sara pero nasaktan siya dahil sa kabila ng ginagawa ng Presidente para protektahan ang kanyang pangalawang Pangulo ay binanatan pa ito ng kanyang kapamilya at kinaladkad sa isyu ng ilegal na droga.

Dumalo pa aniya si VP Sara sa rally kung saan binanatan ang Presidente kaya sumama ang kanyang loob.

Maski aniya ang dating katunggaling si dating VP Robredo ay hindi ginawa ang ganitong paninira sa Pangulo kaya wala aniyang dahilan para makipagmabutihan ito kay VP Sara.

“I was always kind to her. Bad shot na ‘yan sa akin. I mean for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you, you ran together ‘di ba sama-sama tayong babangon muli. Pupunta ka sa rally tatawagin ang Presidente mong bangag, ‘di ba you’re going to laugh, Tama ba ‘yon? Even Leni never did that!” anang Unang Ginang.

Komento naman ni dating Akbayan Rep. Barry Gutierrez, nanganganib masibak sa Gabinete si VP Sara dahil sa umiinit na tensiyon sa pagitan nila ng First Lady.

“Labasan na ng pangil.” ani Gutierrez sa kanyang pinost sa X.

Nagtataka rin ang dating mambabatas kung bakit hindi nagre-resign sa Cabinet si VP Sara kahit umaasim na ang relasyon niya sa mga Marcos.

“Actually, bilib ka din sa fez ni Sara na sa kabila ng lahat na ito di pa rin talaga bumibitaw sa Gabinete. Pero kung ganito na ang tono, baka ‘di na malayo na siya ang alisin,” komento ni Gutierrez.

Sabi naman ng isang political analyst, parang nagdeklara na ng giyera ang mga Marcos sa pamilya Duter-te sa naging pahayag ng First Lady.

“The release of such a teaser coming from an unelected wife of a president is a declaration of war by the Marcoses. That it was allowed and framed as such is horrible. 2025 will be a defining moment,” ayon sa pinost ni Malou Tiquia sa X. (Aileen Taliping)