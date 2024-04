Laurenn Hoffman, iba pa kakana sa Philippine Athletics Championships

DADAGSA ang mga mahuhusay na Filipino-Heritage athletes sa pangunguna nina Lauren Hoffman at Kristina Knott upang makipag-agawan sa importanteng puntos kontra homegrown at dadayong karibal mula sa ibang bansa sa pagsambulat ng ICTSI-Philippine Athletics Championships sa Mayo 7 hanggang 12 sa Philsports Arena.

Kinumpirma ng Fil-Am na si Hoffman, na nakapagtala ng bagong Philippine outdoor record sa women’s 100-meter hurdles na 13.41 segundo, ang kanyang pagbabalik sa bansa upang sumabak sa Category B na athletics event na isang Olympic qualifying meet para sa mga nagnanais na makapagkuwalipika sa 2024 Paris Olympics.

“PH National Record in the 100H 13.41, not a PB but still a solid opener! Such a fun event, can’t wait to keep working on it,” sabi ni Hoffman, na unang nakatuntong sa Pilipinas sa pagsabak nito sa kinikilala din na National Open na isinagawa sa Ilagan, Isabela.

Una nang nakapagtala ng national record si Hoffman sa 400m bago itinala ang kanyang dagdag na national record.

“National Record, 56.39 I’ve wanted this for so long!!! I wasn’t expecting a 56 low due to some hurdle practices where I had been feeling off. Just goes to show every time you step on the track it is a new opportunity, you can have a bad workout 1 week prior and execute on the day it matters! Texas Relays up next, Laban Pilipina,” sabi nito.

Maliban kay Hoffman, sasabak din ang Tokyo Olympian na si Knott, na asam masundan ang kanyang ikalawang pagtuntong sa kada apat na taong torneo sa pagtatangkang makapagtipon ng mga kailangang puntos kasama sina Asian champion Robyn Brown, at ang mula Harvard Uniersity na si Victoria Bossong.

May isa nang nakapagkuwalipika para sa Philippine athletics team na si Ernest John “EJ” Obiena, na kasalukuyang world No. 2 at nasapol ang Olympic Qualifying mark sa men’s pole Vault nakaraang taon.

Ang qualification window para sa athletics ay magtatapos sa Hunyo 30 kung saan kailangan maabot ng mga atleta ang standard mark o manatili sa kailangang bilang sa standing sa World Rankings.

Ang ilan pa sa sasabak sa torneo ay sina John Cabang Tolentino sa nen’s 110m hurdles (world No. 31) na kung saan papasok ang Top 40 sa World Rankings Quota, si Eric Cray sa men’s 400m hurdles na nasa world No. 36 sa world rankings at si Hoffman na nasa women’s 400m hurdles (world No. 32).

Si Robyn Brown ay sasabak din sa women’s 400m hurdles (world No. 36), si Knott sa women’s 200m (world No. 43), at si Janry Ubas sa men’s long jump (world No. 35) na nasa labas sa Top 32 sa world rankings. (Lito Oredo)