Joel Embiid, Sixers abante sa East playoffs

BIDA pa rin sa Philadelphia si Joel Embiid, kahit hindi siya 100 percent.

Humarabas ng 23 points, 15 rebounds at isang napaka-importanteng assist si Embiid para itulak ang 76ers sa ga-buhok na 105-104 win laban sa Miami Heat sa play-in tournament sa East nitong Miyerkoles (Huwebes sa Maynila).

Si Embiid ang nagsubo sa go-ahead three-point play ni Kelly Oubre na naghatid sa Sixers sa panalo at 7th seed sa conference. Haharapin ng Philly ang No. 2 Knicks sa first round ng playoffs.

Hindi pa tapos ang season ni Jimmy Butler at Heat, haharapin pa nila ang Chicago para pag-agawan ang 8th at final berth sa playoffs. Inilaglag ng Bulls ang Hawks 131-116 sa isa pang play-in.

Sa pukpukang laro, binu-boo na ng crowd ang Sixers sa sarili nilang home court sa Wells Fargo Center. May pangako pa ang team na free chicken nuggets sa fans kapag nanalo.

Tuwing kakalas ang Miami, nakakasagot ng tres si Nicolas Batum. At sa crunch time, si Embiid.

Mula sa field ay 6 of 17 lang si Embiid, 9 of 10 sa free throws, may 15 rebounds at 5 assists. Tumapos ng 20 points si Batum mula anim na tres, may 19 si Tyrese Maxey.

Kinapos ang 25 points ni Tyler Herro sa Miami na lumamang pa ng 14 sa second half.

Inabot ng right knee injury si Miami star Jimmy Butler sa first half pa lang, nanatili sa laro at tumapos ng 19 points, 4 rebounds, 5 assists at 5 steals sa loob ng 40 minutes.

Sa dulo ng first quarter, tinangka ni Butler na pakagatin sa fake ang defender niyang si Oubre, umalog ang tuhod ni Butler, bumagsak at mukhang nadaganan pa ni Oubre.

Sasailalim sa MRI si Butler para makasigurado.

Kakailanganin ng Heat ang kanilang star sa isa pang play-in kontra Chicago para pag-agawan ang 8th at last seed sa East playoffs. (Vladi Eduarte)