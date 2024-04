Jamie Malonzo ekis laban sa Tropang Giga

Standings W L

San Miguel 5 0

NLEX 5 2

Magnolia 4 2

Ginebra 5 3

TNT 4 3

Rain Or Shine 5 4

NorthPort 4 4

Terrafirma 4 5

Meralco 3 4

Blackwater 3 5

Phoenix 2 5

Converge 0 7

Mga laro Biyernes:

(PhilSports Arena)

4:30pm – Converge vs SMB

7:30pm – Ginebra vs TNT

NAKAIWAS sa mas malalang Achilles injury si Jamie Malonzo pero mula anim na linggo pa ring mawawala ang high-flying forward ng Ginebra.

Papasok na sa home stretch ang PBA Philippine Cup, nasa fourth place ang Gins sa 5-3 matapos ang dalawang sunod na panalo.

Haharapin ng hukbo ni Tim Cone ang nasa ibaba lang nilang TNT (4-3) sa nightcap ng double-header ngayon sa PhilSports Arena. Kumonekta rin ng back-to-back wins ang Tropang Giga, huli nang ipagpag ang NLEX 104-101 sa Candon noong Sabado.

Sa final seconds ng 95-88 win ng Ginebra sa NorthPort noong Linggo, napasama ang tapak ni Malonzo habang popormang aatake sa basket. Inalalayan na siyang papasok sa dugout.

“Initial prognosis is calf tear,” balita ni Cone nitong Miyerkoles. “Six to eight weeks before he can return to the lineup.”

Next man up ang Ginebra para punan ang averages ni Malonzo na 14.1 points, 7.1 rebounds at 3.3 assists. Asahang hahaba ang minuto nina Ralph Cu, Sidney Onwubere o kahit si Von Pessumal.

Maliban kina RR Pogoy at Jayson Castro, magiging sakit ng ulo ng Gins si TNT gunner Calvin Oftana na gumatilyo ng career-high 37 points, may 12 rebounds at 6 assists pa kontra Road Warriors. (Vladi Eduarte)