Higit 100 e-trike nasampolan ng MMDA

ABOT sa 132 na e-vahicle ang nahuli ng mga tauhan ng Metro Manila Development Authority (MMDA) na dumaan sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila simula noong Abril 17.

Ayon sa MMDA, wala namang personalan at sumusunod lamang sila sa Regulation No. 24-002 series of 2024 na inilabas ng Metro Manila Council (MMC) na nagbabawal sa mga e-trike, e-bike, e-scooter at tricycle na dumaan sa mga pangunahing kalye sa Metro Manila.

Nasa 41 sa mga nahuli ang dinala sa impounding area ng ahensiya sa Marikina City.

Nakasaad sa regulasyon na awtomatikong mai-impound ang sasakyan ng may-ari kung wala itong lisensiya o walang rehistro ang sasakyan, partikular ang mga traysikel.

Bukod sa pag-impound ng mga sasakyan, ang mga mahuhuling ilegal na dumaan sa national roads, circumferential road at radial road ay pagmumultahin ng P2,500. (Vince Pagaduan)