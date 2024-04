Gary V nagdagdag ng araw sa MOA concert

Ang bongga ni Gary Valenciano dahil hindi pa man siya sumasalang sa ‘Pure Energy: One Last Time’ solo concert niya sa SM Mall of Asia Arena on April 26 & 27 ay nag-announce na ng additional show!

Sa May 10 nga ay may concert uli si Gary sa SM MOA dahil talaga namang nagkaubusan na ng tickets sa first two nights.

Siyempre, excited ang fans na mapanood si Gary sa SM MOA dahil last na nga niyang concert iyon sa big venue, ha!

Anyway, panibagong career milestone ang naitala ni Gary matapos niyang pumirma bilang official artist ng Star Magic nitong Martes (Abril 16), kasabay ng pagdiriwang ng kanyang ika-40 na taon sa industriya.

Labis ang pasasalamat ni Gary sa patuloy na tiwala ng ABS-CBN nang mapabilang siya sa Star Magic. Para sa kanya, isa umano itong ‘reinvention’ ng kanyang sarili matapos ang apat na dekada sa showbiz.

Nais naman ni Gary na sa pamamagitan ng Star Magic ay magsilbi siyang inspirasyon sa kabataan.

“I am into being able to mentor and spend time with younger people, especially with students. I went to various schools, colleges, and universities where I shared my life, and I am going to continue doing that. I have seen the impact on the hearts of these people, and that’s another thing I wanted to do,” sey ni Gary.

Marami naman ang na-excite nang sabihin ni Gary sa event na iyon na willing siyang muling umarte.

“My doors are open for other artistic ventures. Like, I don’t mind going back into acting a bit more. If the right opportunity comes, I will certainly keep myself open to that,” tsika ni Gary.

Sa loob nga pala ng 20 years ay nagsilbing Kapamilya si Gary bilang multi-awarded host at performer sa longest-running musical variety show sa bansa, ang ‘ASAP Natin ‘To’.

Naging boses din si Gary sa likod ng mga theme song ng mga hit teleserye. Hindi rin matatawaran ang dedikasyon niya sa paghubog ng bagong henerasyon ng Kapamilya performers nang magsilbing celebrity mentor at judge sa talent shows na ‘X Factor Philippines’, ‘World of Dance Philippines’, ‘Your Face Sounds Familiar’, ‘Idol Philippines’, at ‘Tawag ng Tanghalan’ segment ng ‘It’s Showtime’.

Samantala, mapapanood muli ang ‘The Magic of Pure Energy: Gary V Contract Signing’ sa YouTube channel ng Star Magic.

So bongga talaga ni Gary V, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)