Gary David ‘kume’ ng PCUBL Season 2

Sa pangunguna nina President Jonas Guiao at former PBA scoring machine Gary David bilang commissioner ang pag-oorganisa ng Philippine Colleges and Universities Basketball League (PCUBL), lalong gumaganda at lumalaki ang liga kung saan ang pinaka-misyon nila ay ipakita ang kagalingan sa paglalaro ng basketball ng mga kabataang Pilipino.

Sa napakasulit na halaga, ang torneo ay may magandang full game coverage na ipinapalabas sa social media page ng PCUBL sa Facebook at kalaunan ay ina-upload sa Youtube.

Maganda ang palakad ng former PBA player na si David, na masasabi natin na isa sa naging mahusay na manlalaro sa PBA na ubod ng bait sa loob at labas ng court.

Kaya sigurado ako na maganda ang liga sa beteranong coach at organizer ng iba’t ibang liga na PCUBL President Guiao.

Bukod sa AMA University, kalahok din sa liga ang Philippine Christian University, Philippine Maritime Institute, Enverga- Quezon, Rizal Technological University, University of Asia & Pacific, Gardner College, Tarlac National High School, GuaGua College, Bataan Peninsula State University at iba pang mga schools, colleges and universities.

***

Binabati ko si coach Yong Catequista sa pag-appoint sa kanya bilang head coach ng Keanzel basketball sa PBA D-League.

Siya ang 1st asistant at nag-decide ang Keanzel management na gawin na siyang head coach sa pagpasok ng quarterfinals sa PBA D-League.

Magiging consultant niya ang inyong lingkod, nakikita ng team na bukod sa pagiging higj intensity ni coach Yong ay magkakaroon din ng mga bagong idea na makakatulong sa team.

Kaya win or lose ay nagpapasalamat ang Keanzel management sa kanyang sipag at tiyaga.