Facial mists safe nga ba?

Dahil sa matinding init, maraming pumapatok na skin care na pangontra sa pangingitim at pampa-fresh sa gitna ng tirik ng araw.

Ayon sa Department of Health and Centers for Disease Control and Prevention, nakakatulong ang paggamit ng sunscreen para mapangalagaan ang balat tuwing tag-init.

Maliban sa mga sunscreen, patok na rin ngayon ang mga cooling spray at facial mists na sa isang spray pa lamang, abay nakaka-fresh!

Pero ligtas ba ito?

Sagot ng dermatologist na si Dr. Katrina Erika Habaluya Luz sa isang interview, nakakatulong ito para maibsan ang init sa balat.

“However, remember that not all facial sprays are made equal, so it’s important to choose the one right for your skin,” babala nito.

May mga facial spray na ang laman lang ay tubig pero makakatulong naman para ma-hydrate ang iyong balat.

Ang iba naman ay may lamang humectants tulad ng hyaluronic acid, glycerine, at emollients na refreshing din sa balat.

Pinakamahalaga pa rin ay i-check ang ingredients ng iyong gagamiting spray.

Pero babala ng mga dermatologist, wag itong i-over use at huwag gamiting moisturizer. Wag din itong i-spray direkta sa mata o sa sugat.

Kung makaranas din ng allergic reactions, wag na itong gamitin at magpakonsulta na sa dermatologist.

Pinakamabisa rin ang pag-inom ng maraming tubig upang maibsan ang matinding init at iwas din sa heat stroke.

(Natalia Antonio)