Ehla pinagbintangang sumasawsaw sa isyung Francine, Jayda

Dinepensahan ng ‘The Voice Kids Season 2’ grand champion na si Elha Nympha ang kanyang kaibigang si Jayda Avanzado sa isyu nito ngayon kay Francine Diaz.

Naba-bash kasi ngayon si Jayda, anak nina Dingdong Avanzado at Jessa Zaragoza, matapos ang kanyang rebelasyon tungkol sa dahilan kung bakit hindi na sila BFF ni Francine.

Nagsimula raw kasi ito noong magpa-pic si Jayda kay Andrea Brillantes sa Halloween party nito last year.

Of course, hindi nga nagustuhan ng fans ni Francine ang rebelasyon ni Jayda, na ayon nga sa fans ay ginagamit lang para sa promo ng bago nitong kanta.

Dahil naba-bash ang kanyang friendship ay nagsalita na rin si Elha sa X (dating Twitter).

“People be like commenting about a certain issue without even knowing what really happened or what went wrong? Who changed? Who started it first? but another problem is that we cannot disclose anything because of course don’t want to defame anyone because we still care,” post niya.

Pinost din niya ang sikat na linya na, “Time is the ultimate teller.”

Sinagot din niya ang post ng isang faney ni Francine na inakusahang nakikisawsaw.

Sey ng nasabing faney, “What’s the point of this tweet? What do you want to happen? I hope bago ka makisawsaw and makadagdag sa negativity, intindihin mo muna pinanggagalingan ng galit ng fans ni Francine. Based from what I read so far, they respected kung anuman yung nangyari sa friendship.”

Dagdag pa nito, “Wala akong nabasa na nanira kay Jayda kahit alam na naman ng fans na di na sila friends. Nagalit lang sila after na ng interview with Cristy Fermin. Sobrang paninira ang ginawa and yet di pinigilan ni Jayda. Sana man lang she made Cristy stop as respect na lang.”

Reply naman ni Elha, “Makisawsaw really? I respect chin’s fans pero before pa ako mag tweet, While i was doing a live stream on tiktok ako naman inaatake nila? Like what did I do?”

“And also please stop spreading fake issues mas lalong lumalala ‘to,” dagdag pa niya.

Well, deadma naman so far si Francine sa mga sinabi nina Jayda at Elha.

‘Yun na!