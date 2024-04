David Licauco nagpaliwanag sa pag-iwan kay Barbie Forteza sa Canada

Nilinaw ni David Licauco na hindi totoo ang mga chika na mahina ang concert nila nina Barbie Forteza, Julie Anne San Jose, Rayver Cruz, Ruru Madrid at Bianca Umali sa Canada.

May mga blind item kasi na tila tinutukoy ang ganap nila sa Canada.

Pero hirit nga ni David, “Maraming tao. Maraming tao.”

“At saka, masaya naman sila. Sa Calgary siguro, medyo nahirapan silang magpunta agad kasi matindi ang snow. Pero maraming bumili ng tickets. Pero, nagpunta naman sila. Sa Toronto punong-puno naman!” sabi pa niya.

“I’d like to think na it will get better. Sa buhay naman, you just have to take the first step. And you learn along the way, kung paano ma-figure out, how to become better on one thing.

“And ‘yun nga, dancing, singing, ginagawa ko naman sa mall show. But not to a degree na talagang kasama ko sina Ruru, Rayver, na magagaling.

“Yes, awkward naman talaga. Bakit ako nandito? Pero it’s a good learning experience and grateful na naging parte ako ng ganung klaseng show,” sabi pa ni David.

Pero siyempre, super thankful si David sa suportang binigay sa kanya ni Barbie.

“More than anything, iba talaga ang support niya. Even sa rehearsals pa lang, tinuturuan niya ako ng mga dance steps, and also sa lyrics, kasi hindi ako magaling sa lyrics. Super na-appreciate ko siya talaga.”

Siyempre, nilinaw na rin ni David kung bakit nauna siyang umuwi ng Pilipinas, o may nagsasabi nga na iniwan niya si Barbie sa Canada. Hindi nga raw tulad ng JulieVer, RuCa na magkasama pa rin sa panonood ng solar eclipse at NBA.

“Kailangan kong umuwi dahil may isa pa akong buhay sa Pilipinas, may negosyo ako, at mag-o-open ang mga restaurants ko this coming May. So I had to be here.

“Ngayon nga kakagaling ko lang sa meeting. Nag-taping kahapon. Natapot kami 2:00am na. Nag-gym kaninang umaga. Then, nag-presscon ngayon. Wala, eh. You just have to do what you have to do,” esplika ni David.

Anyway, siguradong mag-i-enjoy ang mga fan ni David, lalo na `yung mga nagpapantasya sa kanya, sa pelikulang ‘G!LU’ dahil halos lahat ng eksena nga niya ay nakahubad siya, ha! Nagkalat nga raw ang ‘abs’ sa pelikula.

Sa presscon nga noong Miyerkoles ng hapon ng ‘G!LU’ na ginanap sa KAO Manila sa Newport World Resorts, pinasilip na ang teaser, at yes, ang dami ngang eksena na nakahubad ang mga bidang lalaki, ha!

“Si Derrick (Monasterio) talaga, puro abs ang katawan. ‘Yung sa akin, makeup lang `yon. Drawing lang. Hahaha!

“Dito kasi sa movie, dapat cute ka, eh. Tapos dapat galit ang mukha mo sa pictorial. Hahahaha!

“Pero perfect barkada movie ito. Kaming anim ay magkakabarkada, na may mga tina-tackle na problema like family, friends, even gender, and love life.

“Eh, nowadays ganiyan din ang mga nagiging problema ng mga tao,” sabi ni David.

Ang dami nga nilang kuwento habang ginagawa ang pelikula. At memorable nga kay David ang pagtakas daw nila set, para gumimik.

“May isang party place kasi `yon na malapit sa shooting. Eh, weekend pala `yon, ang daming tao, at hindi alam ng production, pumupunta kami sa bar na `yon para uminom, in between ng mga scenes.

“Eh, di ba, hindi naman nangyayari `yon sa regular shooting o teleserye. Sabi ko nga, ang ‘G!LU’ pala ang pinaka-relax na set na napuntahan ko,” kuwento pa ni David.

Bongga!