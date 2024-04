Coach Kungfu Reyes malaki tiwala sa bataan

Standings W L

*NU 10 2

*La Salle 10 2

*UST 10 2

*FEU 7 4

Ateneo 4 8

Adamson 3 8

UE 2 9

UP 1 11

Mga laro Sabado:

(Philsports Arena)

2:00pm – FEU vs UP

4:00pm – Adamson vs NU

MAS lalo pang tumindi ang agawan sa pagitan ng National University (NU) Lady Bulldogs, defending champs De La Salle University (DLSU) Lady Spikers at University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses para sa top-two spots na magbibigay ng karapatan para makuha ang twice-to-beat na bentahe sa nalalabing tigalawang laro sa double elimination round ng 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament.

Ilang linggo ring hinawakan ng Golden Tigresses ang tuktok ng team standings sa pagkopo ng malinis na 7-0 rekord sa first round, subalit magkasunod na sumemplang sa Lady Bulldogs at Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws upang malagay sa matinding pagsubok kasunod ng mainit na winning streak ng NU sa second round, gayundin ang La Salle at FEU na kinumpleto ang Final Four.

Gayunman, patuloy na positibo ang tingin ni UST head coach Kungfu Reyes sa nakuhang five-setter na pagkabigo laban sa FEU, kung saan ipinahihintulot nito sa mga manlalaro na gawing motibasyon ang dinadalang pressure sa laro kaysa gawin itong pabigat at kakulangan.

“Ang pinakamaganda rito, we’re not losing the game, we’re learning from it. Iyun ang lagi naming pinapaalala sa mga bata to just play the game kasi nandoon na iyung pressure eh kasi nga ang ganda na ng start namin,” pahayag ni Reyes, na ipinaliwanag rin ang pagpapaupo sa mga krusyal na sandali kay super rookie Angge Poyos na hindi pa siyento-por-siyento ng mga panahong kalaro ang mahigpit na karibal na FEU.

Tinukoy rin ni Reyes na kinakailangan nilang bawasan ang errors na nagawa sa laro kontra FEU na umabot ng 36, bilang preparasyon nila sa nalalabing laro kontra sa University of the East (UE) Lady Warriors sa darating na Linggo sa unang laro sa alas-2 ng hapon at ang inaabangang pakikipagharap kontra sa grupo ni reigning Rookie-MVP Angle Anne Canino at DLSU Lady Spikers sa Abril 27 na parehong gaganapin sa makasaysayang Smart Araneta Coliseum.

Mayroon namang nalalabing laro ang NU kontra sa Adamson, Sabado, sa main game sa alas-4 ng hapon at kontra FEU sa Abril 24 na kinakailangan ring maipanalo ang lahat ng laban nito, na tulad rin ng 12-time UAAP champions na Lady Spikers ay kakaharapin ang dating karibal na Ateneo Blue Eagles sa Linggo at ang importanteng tapatan laban sa UST sa susunod na linggo. (Gerard Arce)