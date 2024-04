Ipinag-utos ng Office of the Ombudsman ang pagsibak kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resour­ces (BFAR) National Director Demosthenes R. Escoto dahil sa pagkakadawit nito sa maanomalyang P2-bilyong kontrata para sa vessel monito­ring system (VMS) project noong 2018.

Sa 22-pahinang desisyon na sinulat ni Graft Investigation and Prosecution Officer I Cezar M. Tirol II at inaprubahan ni Ombudsman Samuel R. Martires, natuklasan ng anti-graft body na guilty si Escoto sa grave misconduct.

Agad namang itinalaga ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang career official na si Isidro Velayo Jr. bilang officer-in-charge ng BFAR upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng ahensiya at implementasyon ng mga malalaking proyekto.

Sa pagkakasibak kay Escoto, kakanselahin din ang kanyang civil service eligibility, kukumpiskahin ang retirement benefits, perpetual disqualification sa public office, at bawal nang sumabak sa civil service examinations.

Ang administrative case laban kay Escoto ay nag-ugat sa mga ginawa nito noong nagsilbing chairman ng Bids and Awards Committee ng BFAR para sa Integrated Marine Environment Monitoring System Project Phase 1, o PHILO Project na popondohan ng P1.6 bilyong loan mula sa French go­vernment.

Noong 2017, nanalo ang SRT-France, isang subsidiary ng United Kingdom-based SRT Marine Systems Solutions Ltd, sa bidding ng PHILO Project pero diniskuwalipika ito matapos matuklasan na isang buwang gulang na kompanya lang ito na walang pasilidad sa France. Dahil dito, ki­nansela rin ang loan.

Sa sumunod na taon, nanalo naman sa bidding ang SRT-UK pero tumaas sa P2.09 bilyon ang kontrata na popondohan ng utang sa bangko sa Pilipinas.

Sabi sa findings ng Ombudsman, malinaw umano na binigyan ni Escoto bilang BAC chair ng “unwarranted benefit or advantage to SRT-France and SRT- UK.”

“Although the award of the contract to SRT-France was cancelled, the unwarranted benefit they gave to SRT-France to participate in the bid and to be post-qualified despite its ineligibility constitutes a willful violation of the law and established rule,” sabi ng Ombudsman.

Dahil umano sa ginawa ni Escoto, lumobo ang contractual obligation ng gobyerno kumpara sa inisyal na halaga ng proyekto. Aabot lang sana ng 3,736 units ng VMS transceivers ang bibilhin pero inobliga ni Escoto ang gobyerno na bumili ng 5,000 units.