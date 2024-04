Ayaw patulan mga intriga: FranSeth sweet sa script reading

Kahit may mga pilit na nang-iintriga sa FranSeth love team ay tahimik lang ang mga ito.

Ayaw ngang pumatol nina Francine Diaz at Seth Fedelin sa mga intrigang hindi naman talaga makakatulong sa kanilang mga career, pati sa kanilang love team.

Saka sa sobrang busy ng magka-love team ay wala nga namang dahilan pa para patulan pa nila ang mga negatibong intriga, ha!

Anyway, nitong Huwebes nga ginanap ang script reading nina Francine, Seth, at iba pang cast ng ‘My Future You’ movie ng Regal Entertainment, Inc.

Ang bongga lang na ang sweet nina Francine, Seth sa kanilang script reading, ha!

Magkatabi nga sina Francine, Seth habang nakikipag-throw lines sa iba pang cast ng kanilang pelikula.

Sabi nga ng ibang nandoroon, perfect daw na ang FranSeth ang mga bida sa ‘My Future You’.

After nga pala ng script reading ng FranSeth ay nakatsikahan namin sila at sinabing kung ang fans nila ay excited na sa first movie nila na ipapalabas sa mga sinehan, sila raw mismo ay hindi na rin makapaghintay.

Sobrang happy nga raw nina Francine, Seth na ang pelikula ng Regal Entertainment, Inc. ang first movie nila.

“Sobra po naming pinaghahandaan ang first shooting day namin sa May 8,” tsika ni Francine.

Sabi naman ni Seth, gagawin daw nila ang lahat-lahat para maging maganda ang ‘My Future You’.

At bakit nga pala sa May 8 pa ang shooting nila? Well sabi ng mga taga-production, hindi raw kasi mapagtugma-tugma ang mga schedule ng cast.

Next week nga pala ang story conference ng pelikula nina Francine, Seth at makakatsikahan din sila ng entertainment press.

Bongga! (Jun Lalin)