Atty. Oliver in-unfollow raw ni Michelle Dee sa IG

Pinagpipiyestahan sa social media ang pag-unfollow diumano ni Michelle Dee kay Atty. Oliver Moeller sa Instagram.

Hinala ng mga netizen ay dahil ito sa kumakalat na chika na si Kim Chiu talaga ang gustong ligawan ng binata at hindi si MMD.

Kung matatandaan, umupong guest si Michelle as searcher sa ‘EXpecially for You’ segment ng ‘It’s Showtime’ noong April 6, na first day airing ng Kapamilya noontime show sa Channel 7 ng GMA Network.

Sa tatlong searchee ay si Atty. Oliver ang napili ng Miss Universe Philippines 2023. Agad ngang nag-dinner date ang dalawa after ng show.

Pero nitong Martes ay muling bumisita si Oliver sa studio ng Kapamilya noontime show pero bilang audience lang.

Tinanong ni Vice Ganda si Oliver kung nag-uusap pa rin ba sila ni MMD after ng kanilang dinner date. Hindi ito agad nakasagot at “Secret,” lang ang nasabi ng abogado.

Agad na nagkomento ang mga netizen sa sagot na iyon ni Atty. Oliver.

“Secret kasi wala naman talaga.”

“Secret kasi gusto mo pa kami ipa-delulu hahaha.”

Masaya naman ang fans nina Michelle at Anntonia Porsild, sa sagot na iyon ni Oliver. Para sa kanila ay ‘scripted’ lang ang nasabing guesting at wala talaga sa intensiyon ni Michelle ang maghanap ng dyowa.

Nitong Miyerkoles ay maingay ngang pinag-uusapan sa socmed ang pag-a-unfollow ng Kapuso beauty queen/actress kay Atty. Oliver sa IG. Naka-follow pa rin naman ang binata kay Michelle.

Pero no big deal ito sa fans ni Michelle, dedma sila kay Atty. Oliver.

“Unfollow agad? In the first place, naka follow ba si Michelle sa kanya before?”

“Michelle just did that for the show, for the ratings. As a fan ni MMD, alam naming scripted ang guesting niya sa ‘EXpecially for You’. Di naman niya kailangan ng ganitong clout to be relevant. She’s one of the best representatives ng PH sa stage ng Miss Universe, and that’s by far enough.”

“To be honest. I don’t find him handsome, na hype lang kasi hawig ni Papa P.”

“Ayaw pagamit ni Michelle.”

May mga komento pa na parang may bahid ng pagtataray.

At least kung maging artista man si Atty. Oliver (na aminado naman siya na gusto niyang subukan) ay malaki raw ang naitulong ni Michelle para makilala siya ng publiko.

Anyway kung gusto sagutin ni Atty. Oliver ang mga bira ng ibang fans ni MMD, puwede naman niya kaming kontakin dito sa Abante at ilalabas namin ang side niya.

‘Yun na!