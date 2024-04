Ara Mina inurong concert

Hindi tuloy ang ‘All of Me’ birthday concert sana ni Ara Mina on May 7.

In-announce nga ng actress-singer sa presscon niya sa Kao Manila ang naging desisyon nila ng kanyang producer na gawing July 11 na lang ang concert niya sa Newport Performing Arts Theater.

Mas gusto raw kasi ni Ara at ng kanyang team na mas mapaghandaan ang concert na iyon kaya mas magandang sa July 11 na lang nila ituloy.

May nagsabi naman na baka may mang-intrigang mahina ang benta ng ticket kaya hindi nila itinuloy, pero tsika nga ni Ara, almost sold out na nga sila.

Sa rami raw ng mga kaibigan niya, pati sa pagiging ma-PR niya, ay marami raw talaga ang sumusuporta sa “All of Me’.

Sabi pa ni Ara, tiyak daw na mas mapapaganda pa nila ang concert na iyon kung saan ay sina Martin Nievera at Ogie Alcasid ang dalawa sa kanyang mga guest, ha!

Samantala, masayang ikinuwento ni Ara na may ilang projects din siyang gagawin at isa na roon ang pelikula ni Senator Bong Revilla, ang ‘Alyas Pogi 4’.

Bongga!

(Jun Lalin)