Angelu Gabriel, Lady Falcons nanatiling softball champion

SINELYUHAN ng Adamson University ang kanilang ika-11 sunod na University Athletic Association of the Philippines (UAAP) softball crown mula sa isang come-from-behind na 4-3 panalo sa eighth inning mula sa matinding hataw ni season MVP Angelu Gabriel para talunin ang matatag na University of the Philippines sa winner-take-all Game 3 ng Finals nitong Miyerkoles sa UP Baseball Field sa Quezon City.

Sinamantala ng Lady Falcons ang tangan nitong play at home matapos hindi magtala ng anumang outs sa karagdagang inning, nang umiskor ng magkasunod na runs sina Gabriel at Alaiza Pichon mula sa maling bato ni Lady Maroons second baseman Algrace Adajar upang selyuhan ang kampeonato.

“Ang ganda ng laro para sa sport dahil talagang magandang championship game. Masaya ako at suwerte para sa amin na pabor sa amin ang kapalaran. At masaya ako doon,” wika ni long-time Adamson head coach Ana Santiago kasunod ng dominanteng laro sa Game 2 nang itala ang 15-2 panalo noong Sabado, habang nalusutan ito sa Game 1 ng UP sa 2-3 nitong nagdaang Linggo.

Kinailangan pang habulin ng Lady Falcons ang kalamangan ng Lady Maroons mula sa dalawang magkasunod na walks na nakuha nina Jamm’n Joyce Rasco at Nickole Dela Cruz. Subalit hindi sumuko ang defending champions mula San Marcelino-based squad nang itabla ang iskor sa sumunod na inning.

“Sabi ko lang sa kanila, hindi pa tapos ang pitong innings, may laro pa kami,” saad ni Santiago sa kanyang mga manlalaro, nang sumagot agad sina Remelie Herrero ng isang hataw sa center field na sinundan naman ng isang palo sa kaliwa upang makatakbo sa home base sina Herrero at MJ Libaton tungo sa tablang laro. Nauwi naman sa depensahan ang takbo ng laro upang umabot sa karagdagang inning.

Bukod sa pagiging season MVP ay ginawaran rin bilang Best Hitter (.480) at Best Slugger (1.000 SA) si Gabriel, habang inabutan rin bilang Best Pitcher at eventual Finals MVP si April Minanga para limitahan ang UP sa single run sa eighth at nag-iisang hit. Nakatanggap rin ng parangal sina Khrisha Cantor sa pagkakaroon ng Most Home Runs (2 HR) award at Roma Jane Cruz sa Most Runs-Batted-In (9) para sa Lady Falcons.

Tumapos naman ang University of Santo Tomas sa ikatlong puwesto nang pangunahan ni Rookie of the Year at Most Stolen Bases (3 SBs) Helga Campos. (Gerard Arce)