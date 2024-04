Angeli Khang tatapatan si Ivana Alawi

Naloka si Angeli Khang sa unang karanasan niya sa harap ng telebisyon.

Ang bongga nga ng hubaderang si Angeli, na kung dati ay sa isang streaming app lang siya napapanood, ngayon nga ay sa GMA-7 na, at sa serye pa ni Ruru Madrid, na mataas ang rating, ha!

At yes, hindi basta-basta ang role niya, dahil siya lang naman ang wawasak sa relasyon nina Ruru at Yassi Pressman sa ‘Black Rider’ bilang sina Elias at Bane.

“Sobrang thankful po ko, and I’m honored na kinuha nila ako,” sabi ni Angeli Khang nang makachikahan ko nitong Martes ng hapon.

“Medyo kontrabida talaga ako sa love life nina Ruru at Yassi o Elias at Bane!” dugtong na sabi pa niya.

Pero, ‘yun nga, naloka siya dahil unang araw pa lang niya sa taping ng ‘Black Rider’ ay matinding tikiman, halikan na agad ang pinagawa sa kanya, at kaeksena agad si Ruru.

“First scene namin ni Ruru, first day ng taping ko, kissing scene agad. Nagulat kami, na hi and hello lang, then, kissing scene na agad.

“Sabi ko nga sa kanya, ‘Ito na ang bonding natin’.

“Pero it’s fun. Somewhat challenging, pero the challenge, it feels good in the heart.

“Pero masaya naman. Wala nang kung ano-anong kuwento pa, basta kissing scene na agad. Go na agad! Hahahaha!” sambit pa ni Angeli.

Pero, nag-enjoy ba siya sa unang araw ng taping niya?

“Very-very happy. Hahahaha! Masaya siya!” sagot niya.

Nag-enjoy ba siya sa halikan kay Ruru?

“Trabaho lang po. All in all, the shoot was very fun.

“Ang saya kasi, another set na naman. Another bonding sa mga kasama.

“Sa taping talagang very strict sila, at talagang may matututunan ka,” saad niya.

Ano ang reaksyon niya na siya raw ang pantapat kay Ivana Alawi?

“Thank you, thank you po!

“Nakakataba ng puso, na nakikita ako ng tao na ganun. Idol ko talaga si Ivana. Lagi akong nanonood ng vlogs niya, lalo na ang mga TikTok niya,” sabi ni Angeli.

Well, marami ngang bago sa ‘Black Rider’ at marami silang bagong cast, na dapat abangan, ha! (Dondon Sermino)