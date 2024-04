Alex Eala dapa agad sa Oeiras Ladies Open

NAPUTOL ang kampanya ni 2022 US Open Junior women’s champion Alexandra “Alex” Eala matapos na malasap agad ang kabiguan sa unang round ng WTA 125 Oeiras Ladies Open sa Portugal.

Nakuha ng 18-anyos at Globe Ambassador na si Eala, na naabot ang world nanking No.169, ang opening set at nanguna sa ikatlo subalit nanghina at sumuko pa rin sa world No. 208 na si Julia Abdeeva ng Russia, 6-2, 4-6, 4-6.

Si Abdeeva ay isang masuwerteng talunan na pumalit sa orihinal na kalaban ni Eala na si Gabriela Lee ng Romania.

Ang kabiguan ay sumalubong kay Eala na muling umangat sa career-high singles ranking sa Women’s Tennis Association (WTA) sa pagtalon ng tatlong notches mula No. 172 hanggang No. 169 ngayong linggo.

Dumating ang pag-akyat sa kabila ng kanyang maikling stint sa W75 Bellinzona International Tennis Federation (ITF) tournament sa Switzerland nakaraang linggo, kung saan natalo siya sa straight sets kay Frenchwoman Selena Janicijevic sa unang round.

Napantayan din ni Eala ang kanyang career-high doubles ranking na No. 245 matapos silang manalonng French partner na si Estelle Cascino sa W75 Croissy-Beaubourg tournament noong nakaraang buwan.

Ang nangungunang tennis singles player ng bansa ay sumabak sa Oeiras Ladies Open, isang WTA125 event sa Portugal, kung saan nakatakda sana nitong makaharap ang Romanian na si Gabriela Lee sa unang round.

Bigo rin si Alex at ang Australian partner na si Taylah Preston sa doubles sa round-of-16. (Lito Oredo)