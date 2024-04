15 sugatan sa bumagsak na hanging bridge

SUGATAN ang 15 estudyante nang mapatid ang kable at bumagsak ang tinawiran nilang hanging bridge sa isang ilog sa Manito, Albay noong Miyerkoles nang gabi.

Ayon sa report, papauwi na ang mga estudyante at tumatawid sa 100 metrong haba na hanging bridge sa Kamanitohan River sa Barangay It-ba nang bigla itong bumigay at bumagsak.

Agad namang nakaresponde ang mga tauhan ng Manito Bureau of Fire Protection (BFP) at Philippine Coast Guard (PCG) Mobile Force na malapit ang mga himpilan sa lugar.

Apat sa mga biktima ang dinala sa ospital dahil sa tinamong malalalim na sugat.

Nagpasalamat naman ang pamilya ng mga biktima dahil hindi kalaliman ang tubig sa ilog.

Ayon kay SFO4 Cicero M Ortinero, Officer-in-Charge, posibleng dahil sa kalumaan na ng hanging bridge ang dahilan ng pagbagsak nito.

May taas ito na 10 metro mula sa tubig at nag-uugnay sa barangay ng Cawit at mainland Manito.

Dahil sa insidente, bangka muna ang gagamiting pantawid sa mga residente na magseserbisyo mula alas-kuwatro nang umaga hanggang alas-otso nang gabi. (Ronilo Dagos)