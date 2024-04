Wielyn Estoque, Benilde malinis sa apat na salang

Mga laro Biyernes:

(FilOil EcoOil Centre)

10:00am – JRU vs Letran

2:00pm – Arellano vs San Beda

NAGKAPIT-BISIGsa opensa sina Wielyn Estoque, Michelle Gamit at Jessa Dorog upang akbayan ang defending champions College of Saint Benilde (CSB) Lady Blazers sa panalo kontra San Sebastian College Lady Stags, 25-13, 23-25, 25-13, 25-14 sa National Collegiate Athletic Association (NCAA) Season 99 women’s volleyball tournament na nilaro sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan, Miyerkoles.

Pinamunuan ni Estoque ang iskoran para sa Taft-based squad CSB sa itinalang 11 points habang tig-10 ang inambag nina Gamit at Dorog para itarak ang four-game winning streak.

Solo sa tuktok ng team standings ang Lady Blazers hawak ang 4-0 record habang magkasalo sa No. 2 ang Letran Lady Knights at Lyceum of the Philippines Lady Pirates na may tig 3-0 record.

Matapos ang magaan na panalo sa first set ay napalaban nang todo ang Lady Blazers sa set 2 kung saan ay nasilat sila ng Lady Stags.

Pero hindi nasira ang diskarte ng mga kampeon, muling ipinakita ang tikas upang masilo ang magaan na panalo sa set 3 at 4 upang tapusin ang laro.

Bumakas din si Cloanne Mondoñedo ng anim na puntos at 19 excellent sets para sa CSB na sunod na makakalaban ang Letran Lady Knights sa April 21 sa parehong lugar.

Tumikada si Kath Santos ng 17 puntos para sa Lady Stags na nalasap ang pang-apat na sunod na talo, hindi pa sila nakakatikim ng panalo sa apat na salang.

Tumipa rin si Amaka Tan ng 12 marlers para sa San Sebastian na makakaharap ang Arellano University sa darating na Linggo. (Elech Dawa)