Vladimir Guerrero binuhat Blue Jays kontra Yankees

APAT na beses nakalusot sa base si Vladimir Guerrero na naglista ng dalawang RBIs, at iginapang ng Toronto Blue Jays ang 5-4 panalo kontra New York Yankees Martes ng gabi (Miyerkoles sa Pilipinas).

Kinolekta ni Toronto starting pitcher Yusei Kikuchi ang una niyang panalo sa season nang pasadsarin sa pangatlong sunod na laro ang New York. Isang run at tatlong hits lang ang ibinigay ni Kikuchi, may isang walk at siyam na strikeouts sa six innings.

Pumitik din ng RBI (run batted in) single si Bo Bichette, nagdagdag ng sacrifice fly si Justin Turner para sa Blue Jays.

Kumana si Guerrero ng 2 for 3 sa mound, binigyan ng two walks at may two singles.

Nadiskaril ang tangkang balik sa sixth ng Yankees nang makumpleto ni Blue Jays left fielder Davis Schneider ang diving catch sa fly ball ni Anthony Rizzo para sa final out sa inning.

Na-deny muli si Rizzo sa ninth nang mag-dive din si Daulton Varsho para sambutin ang sinking liner. (Vladi Eduarte)