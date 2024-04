Smart Scribes, Capital1 swak sa PSA Cup Finals

MAGHAHARAP ang Smart Sports Scribes at ang Capital1 Solar Boys sa matira-matibay na kampeonato matapos na itakas ang magkatulad na kapana-panabik na panalo sa semis ng 2024 Philippine Sportswriters Association (PSA) Cup sa Ninoy Aquino Stadium sa Malate, Martes ng gabi, Abril 16.

Inalis ng Smart ang ngiti sa Say Chiz Smileys sa overtime, 54-53, habang pinahina ng Capital1 ang Strong Group Athletics Press Row Boys, 71-70, sa dalawang nail-biter na laro kung saan namalas ang pinakamaigting na double-header sa kasaysayan ng liga na kinatatampukan ng mga sportswriter.

Ang knockout championship match sa pagitan ng Capital1 at Smart gayundin ang labanan para sa ikatlo sa pagitan ng Say Chiz at SGA ay nakatakda sa susunod na Lunes, Abril 22.

Umiskor si Reuben Terrado mula Spin.ph ng 10 puntos kabilang ang isang jumper na nagbigay sa twice-to-beat na Sports Scribes ng isang puntos na abante, 54-53, wala nang limang segundo na natitira sa dagdag na yugto ng unang laban.

Si Cedelf Tupas, na lumalaban sa sakit, ay nagtaas ng huling tira ngunit ang kanyang off-balanced na jumper, ay hindi nakuha ang marka na nagtulak sa Smart sa pagwawagi sa mahigpit na pinaglabanang silya sa kampeonato.

Binura naman ng Press Row Boys ang 12-point halftime deficit, 29-41, nang gulpihin nila ang top-seeded Solar Boys sa sumunod na dalawang frames para makuha ang 68-63 kalamangan sa huling 2:58.

Matapos tila nalaglag ang Capital1, naghatid sina Mark Montejo ng Manila Bulletin, Bryan Ulanday ng Philippine Star at Aldo Aviñante ng atake sa isang tres, at dalawang clutch free throws, ayon sa pagkakasunod, upang gawin itong 70-68 para sa Solar Boys na may natitira pang 35.5 segundo.

Umiskor si Karlo Sacamos sa isang floater para itabla ang bilang ngunit nakakuha ng foul si Christian Jacinto sa kabilang dulo para sa Solar Boys. Gayunpaman, hindi na nakapagpatuloy dahil sa cramps na naglagay kay Jonash Dannug ng Tiebreaker Times sa foul line bilang kapalit na may 3.2 ticks na natitira. (Lito Oredo)