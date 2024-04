Shevana Laput, DLSU palag pa sa twice-to-beat

Mga laro sa Sabado:

(PhilSports Arena/Pasig City)

2:00pm – FEU vs UP

4:00pm – NU vs Adamson

SUMALO sa three-way tie sa first place ang defending champions De La Salle University (DLSU) Lady Spikers matapos silang akayin ni Shevana Laput sa 17-25, 25-19, 25-11, 25-22 panalo laban sa Adamson University (AdU) sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 86 women’s volleyball second round elimibations na nilaro sa Smart Araneta Coliseum, Miyerkoles.

Hinataw ni Laput ang 24 points para tulungan ang Lady Spikers na ilista ang ang 10-2 card, kapareho ng University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses at last year runner-up National University (NU) Lady Bulldogs.

Sa bisa ng match points, nasa unahan ang NU sa 30 points, pangalawa ang DLSU na may 29 habang pangatlo ang UST na may 28 puntos.

Mabibiyayaan ng twice-to-beat bonus ang top two squad matapos ang double roubd elimination.

Natisod ang Taft-based squad DLSU sa unang set, pero mas lalo silang naging mabalasik kaya naman winalis na nila ang huling tatlo.

Sa kabila ng panalo, hindi kuntento si La Salle deputy coach Noel Orcullo sa ipinakitang tikas ng kanyang mga bataan.

“Actually noong first set talagang sobrang tentative iyung galaw nila, naghihintayan, walang gustong mag-lead. Iyun ang naging resulta. Kapag walang nagli-lead nagiging pangit iyung galaw,” saad ni Orcullo. “Buti na lang nanalo, nakuha iyung second set at nagtuloy-tuloy. A win is a win pa rin talaga kahit masama iyung laro.”

Sa katunayan, bawas na bawas ang puwersa ng DLSU dahil wala na nga ang kanilang pambatong si reigning MVP Angel Canino ay maging si Jyne Soreño ay hindi na nakalaro pagkatapos masaktan sa dulo ng first set.

Nagkaroon ng banggaan sina Soreno at ang teammate niyang si Lyka De Leon habang sasalagin ang bola, kaya nagkaroon ng injury sa kaliwang braso. (Elech Dawa)