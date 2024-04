Sablay ang Commission on Elections (Comelec) sa ginawang pagdiskuwalipika sa service provider Smartmatic bago pa man ito nagsumite ng bid para sa vote-counting machine na gagamitin sa 2025 elections, ayon sa Supreme Court.

“The SC held that Comelec committed grave abuse of discretion when it disqualified Smartmatic before it had submitted any bids, without any re¬ference to the eligibility requirements prescribed by its Bids and Awards Committee,” paliwanag ni SC spokesperson Atty Camille Ting matapos ang En Banc session ng SC sa Baguio City nitong Miyerkoles.

“It held that Comelec implemented a discretionary pre-qualification regime antithetical to Go¬vernment Procurement and Reform Act,” dagdag ng tagapagsalita ng SC.

Sa kabila nito, nanindigan ang High Court na hindi ito sapat para ipawalang-bisa ang kontratang iginawad ng Comelec sa South Korean firm Miru Systems.

Noong Nobyembre 2023, diniskuwalipika ng Comelec ang Smartmatic sa lahat ng kanilang procurement dahil sa alegasyon ng panunuhol umano kay dating Comelec chief Andres “Andy” Bautista upang maigawad ang kontrata sa Smartmatic noong 2016 elections.

Si Bautista ay kinasuhan ng money launde¬ring at conspiracy sa Amerika matapos makalkal ang P1 bilyong ill-gotten wealth ng asawa nitong si Patricia Paz Bautista. Kinasuhan din ang apat na opisyal ng Smartmatic.

Iginiit naman ng Smartmatic na ang diskuwalipikasyon ay “unfair” dahil ibinase lamang ito news reports at unofficial na pag-leak ng dokumento sa abroad.

Dahil sa desisyon ng SC, maaari nang lumahok uli sa bidding ang Smartmatic pagkatapos ng 2025 elections. (Juliet de Loza-Cudia).