Resort sa Bohol ipinasara

IPINASARA ng lokal na pamahalaan ng Bohol ang isang resort dahil sa patuloy nitong pagkabigo na magbayad umano ng buwis at magrenew ng kanilang business permit.

Sa utos ng Panglao municipal government, ikinandado ang Villa Tomasa (Alona Kew) na ino-operate ng pamilya ni Jonathan Guardo sa ilalim ng contract of lease sa pagitan nila ng mag-asawang Evelyn, 70 anyos at Wilfredo Flores, 67 anyos, dahil sa hindi pagbabayad at pagre-renew ng business permit para ngayong 2024.

Sinabi ng municipal government ng Panglao na tumanggi ring tanggapin ng front desk ng resort ang kanilang notice, maging ang sulat mula sa koreo dahil na rin umano sa utos ng nakatataas sa kanila mula sa Cebu City.

Ang mag asawang Flores ang may ari ng 1.1 ektaryang white beach sa Panglao, Bohol na Alona Kew na inalok ni Guardo na uupahan ng P10 milyon kada buwan.

Kilala itong resort sa Bohol na pinagkakakitaan ng mag asawang Flores pero nabulag umano sa pangako ni Guardo na rerentahan ng P10 milyon kada buwan at may opsyon na ibebenta ng P1.5 bilyon. Naging pinal umano ang kontrata noong Enero 30,2023 .

Gayunman, hindi umano nakatupad sa pangako si Guado kaya nawalan ng pinagkakakitaan ang mag-asawa dahil matapos itong magbayad ng P5 milyon na initial payment ay hindi na umano ito naulit.

Sinabi pa ng mag-asawa ng tumalbog ang 17 tseke na inisyu ni Guardo kaya lumalabas na may utang sa kanila ang huli ng P53 milyon sa upa.

Dahil dito kaya pina-preterminate ng mag asawa ang lease agreement para sa beach contract.

Ikinaalarma naman ng mag asawang Flores ang pag-angkin sa resort ng pamilya Guardo at pinagbawalan pa silang pumasok sa resort ng mga guwardiya rito (Dolly Cabreza)