Quezon Titans kampeon sa PSL

LUCENA CITY – Walang balak ang Quezon na tumulak papuntang Nueva Ecija para sa Game 5 ng PSL President’s Cup best-of-five championship series.

Tinapos ng Titans ang serye matapos makahabol mula sa 10 puntos na pagkakalugmok sa third quarter at maisalba ang 77-64 na panalo sa Game 4 para tuluyang tapusin ang serye at regaluhan ang mga taga-Quezon ng kameponato nitong Martes ng gabi sa Quezon Convention Center.

Tinapos ng Titans ang serye, 3-1, at hindi na hinayaang tumulak pa ang huling laro sa teritoryo ng Capitals, may kabuuang 15 puntos ang pinakawalaan ni Judel Fuentes, kabilang ang pinakaimportanteng four-point play na nagsimula ng paghahabol ng Titans.

Abante ng 10, 47-37, at unti-unting naaamoy ang posibilidad na madala ang serye sa kanilang bakuran sa Nueva Ecija, tila namangha na lamang ang Capitals sa pambihirang determinsyong ipinakita ng Titans sa pamumunio ni Fuentes.

(Abante Sports)