HINDI na magiging problema ang kakulangan sa oras ng mga magulang na nangangarap makapagtapos ng kolehiyo kahit busy sa paghahanapbuhay o ‘raketship.’

Sa pamamagitan ng distance learning, maaaring makamit ng mga nagtatrabaho at rumaraket na momshie at popsie ang inaasam nilang na college degree sa PUP Open University (POU).

Sa pamamagitan ng Open University System (OUS) ng Polytechnic University of the Philippines (PUP), distance learning ang alok para sa mga magulang na nagnanais na magkaroon ng degree sa kolehiyo.

Kasama sa mga maaaring mag-enroll sa OUS ang mga nasa rural area at sa mga nais ipagpatuloy ang kanilang naantalang pag-aaral sa kolehiyo.

Samantala, kabilang din sa mga ubrang apply sa programa ang mga college undergraduate o hindi pa nakatapos ng kurso, mga mag-aaral na galing sa technical school at mga tech-voc graduate o undergraduate mula sa Technical Education and Skills Development Authority (TESDA).

Maaari rin mag-apply ang mga nakapagtapos sa pamamagitan ng equivalency test at alternative learning system alinsunod sa umiiral na patakaran ng Department of Education.

Tatanggap ng mga aplikante ang PUP-OUS hanggang Abril 30 ngayong taon.

Sa isang anunsyo, sinabi ng pamunuan ng PUP na may walong kurso ang kalahok sa kanilang OUS at ito ay ang Bachelor of Public Administration (BPA), Bachelor of Public Administration Major in Fiscal Administration (BPAFM), Bachelor of Arts in Broadcasting (BABR) Bachelor of Science in Business Administration major in Marketing Management (BSBAMM), Bachelor of Science in Business Administration major in Human Resource Management (BSBAHRM), Bachelor of Science in Entrepreneurship (BSENTREP), Bachelor of Science in Office Administration (BSOA) at Bachelor of Science in Tourism Management (BSTM)

Sa mga interesadong mag-aral dito, kailangan lang na sumailalim sila sa entrance exam na regular nilang isinasagawa. Maaaring magtungo sa mga campus ng PUP para kumuha ng aplikasyon sa pagsusulit.