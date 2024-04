Nahuli ng mga traffic enforcer ang beteranong player ng Philippine Basketball Association (PBA) nang ilegal itong dumaan sa EDSA Busway noong Lunes.

Tinangka pa umano ng player na si Raymond Almazan na suhulan ang mga operatiba ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation (DOTr-SAICT) nitong Lunes, Abril 15, 2024. Ang insidente ay nabidyuhan ng SAICT.

Ayon sa report ng SAICT, habang isinasagawa ang operasyon sa EDSA busway, isang hindi awtorisadong SUV ang naglakas loob dumaan sa carousel na minamaneho ni Almazan.

Napansin ng operatiba na naglabas ito ng pera at inabot sa nasabing officer. Agad naman itong tinanggihan ng officer at tinuloy ang pag-iisyu ng violation ticket na Disregarding Traffic Sign (DTS) at Failure to Carry OR/CR.

Si Almazan ay naglalaro sa koponang Meralco Bolts bilang center. Wala pa itong pahayag habang sinusulat ang balitang ito nitong Miyerkoles.

Ilang prominenteng indibiduwal na nahuli sa EDSA Busway, isa dito ay si Chavit Singson na nagbigay pa sa Metropolitan Manila Development Authority ng P200,000 dahil sa tapat na pagganap ng kanilang tungkulin.