Painting ni Heart Evangelista, ipapa-auction

Ang bongga talaga ni Heart Evangelista!

Nagkakagulo nga ang kanyang fans dahil nalaman na ipapa-auction ang isang painting ng Kapuso actress.

Ayon kay Leon Art Gallery Director Jaime Ponce de Leon, excited siya na may isang painting si Heart Evangelista na nakahanda nang ipa-auction sa Leon Exchange sa Saturday and Sunday.

Pahayag nga ni Director Jaime, ongoing na ang preview sa Warehouse 14 ng La Fuerza Plaza sa Makati ng mga nakatakda nilang ipa-auction.

Ang painting nga raw ni Heart na Love Marie (b.1985) untitled and handsigned (lower right) at print ito na 158/300, 16 ½ x 16 ½ (42 cm x 42cm) ay may starting price na 90k.

“We have exhibited Heart Evangelista in the past, and she had a very good following. And like this particular piece we have in the auction was consigned by a collector. So, now is a chance for the collecting public to acquire a work of Heart,” sey ni Director Jaime.

May ilang kaibigan kami na talagang magdyu-join sa auction at baka sila raw ang swertehin na makakuha ng painting ni Heart.

Isa si Heart sa mga celebrity na magaling mag-painting kaya ang bongga kung makakakuha ka ng gawa niya, ha!

Nakaka-wow nga talaga kapag nagla-live sa kanyang social media accounts si Heart habang nagpe-painting.

So bongga! (Jun Lalin)