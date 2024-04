Painters naka-5 sunod! Beau Belga suwerte sa astig na sapatos

TUMATALAB na ang magkaibang sapatos ni Beau Belga, nagtistis na naman ng bagong career-high ang big man para ihatid ang Rain or Shine sa 115-105 panalo kontra NorthPort sa PBA Philippine Cup sa Ninoy Aquino Stadium Miyerkoles ng gabi.

Mario Brothers ang disenyo sa kaliwa at Ninja sa kanan, bumomba si Belga ng career-best 28 points at 13 rebounds, may 7 assists at 2 steals pa sa loob ng 38 minutes.

“Sinusuwerte pa,” natatawang tugon ni Belga, 12 of 17 sa floor, nang matanong sa shoes.

Pininturahan din ng Elasto Painters ang fifth straight win matapos umpisahan ang conference sa 0-4, gumigitgit na sa kalagitnaan ng standings.

Natatluhang sunod na talo at napigil sa 4-4 ang Batang Pier sa kabila ng career-high 26 points ni Allyn Bulanadi at season-high 29 points ni Zav Lucero. Naka-walong tira lang si Arvin Tolentino tungo sa 11 points, 12 kay Kris Rosales at 9 markers, 12 boards kay Cade Flores.

Hinarabas ni Belga ang 18 points niya sa first half nang bumentahe hanggang 42-18 ang Painters sa bukana ng second quarter pero sa likod ng 10 points ni Lucero sa pero ay naibaba ng NorthPort sa 48-38 sa break.

Sapat ang naipundar na lead para salagin ang tangkang balik ng Batang Pier na nakipagpukpukan hanggang sa dulo.

“Bago na naman, si Beau?” biro ni coach Yeng Guiao sa kanyang 15-year veteran center. “Natutuwa kami dahil consistent si Beau, kelangan talaga siya mag-double time. Kulang kami sa malaki, ‘di pa nakakalaro si Keith Datu, si Luis (Villegas).” (Vladi Eduarte)