Pagiging santo ng 13-anyos na Ilocana tinutukuran ng simbahan

UMUSAD na ang proseso para maging santo ang 13-anyos na dalagita mula sa Ilocos Norte.

Ani Archbishop Marlo Peralta ng Nueva Segovia, nasa mga kamay na ng Diyos kung kailan ma-canonize ang batang Pinay na si Niña Ruiz Abad.

Aniya, ito ay dahil mahigpit ang proseso at tumatagal ng maraming taon ang canonization sa isang namatay na tao para opisyal na kilalaning santo.

Sa edad na 10, na-diagnose si Abad na may hypertrophic cardiomyopathy, isang kondisyong walang lunas na humahadlang sa daloy ng dugo mula sa puso.

Pumanaw siya matapos atakehin sa puso habang nasa paaralan noong Agosto 16, 1993.

Kilala ang dalagita na laging nagsusuot ng rosaryo sa kanyang leeg at madalas na bumibisita sa Chapel of Our Lady of Mount Carmel sa Laoag bago at pagkatapos pumasok sa paaralan.

Nakilala rin si Abad sa kanyang motto na “God first”. Madalas din siyang makita sa simbahan na nakaluhod, nakataas ang mga kamay, nakapikit ang mga mata at malalim ang panalangin at pakikipag-usap sa Diyos.

Ipapadala na ang isang diocesan inquiry documentation sa Vatican Congregation for Saints’ Causes para sa review.

(Vince Pagaduan)