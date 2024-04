Sinampahan na ng pulisya ang drayber ng van na nakuhaan ng bilyon-bilyong piso ng high grade na shabu sa isang checkpoint sa Alitagtag, Batangas nitong Lunes.

Ayon kay PNP Public Information Office (PIO) chief Police Col. Jean Fajardo, kasong paglabag sa section 5 Article II o Transport of Illegal Drugs ang isinampang kaso laban sa suspek na si Ajalon Michael Zarate, 47.

Samantala natapos na ang imbentaryo ng nakuhang shabu nitong Lunes ng gabi at dinala na ito sa tanggapan ng Philippine Drugs Enforcement Agency (PDEA) para sa tamang dokumentasyon.

Subalit base sa naunang sinabi ni Department of Interior and Local Government (DILG) Secretary Benhur Abalos na “more or less na 2 tons” na may halagang P13.3 bilyon ang nakumpiskang shabu sa nasabing van ay umabot lang sa 1.424.253 kilo o kabuuang P9,684,920,400 base sa nata-pos na imbentaryo.

Sa ambush interview naman kay Abalos sa Camp Crame, pinaliwanag nito na walang nanagyaring hokus pokus kung bakit nabawasan ang dami ng shabu base sa kanilang unang estimate dahil sobrang higpit umano ng ginawang dokumentasyon at pagbilang sa mga nasabing ilegal na droga.

“We made sure na yung chain of custody talagang very strictly followed. Nakita niyo maski kunin n’yo ng camera nasa kalye lahat. Tinitimbang ito, nandon ‘yung 3 witnesses, nandun pati ‘yung sasakyan Katabi. So we just want to make sure na ‘yung kasong ito ay talagang airtight ito,” paliwanag ni Fajardo.

Sa ngayon ay nakakulong na si Zarate sa Batangas Police Provincial Office (PPO)

Matatandaang naaresto si Zarate sa isang checkpoint sa Brgy. Pinagkrusan, Alitagtag, Batangas nitong Lunes nang umaga lulan ng isang van at nakakarga ang nasabing dami ng shabu.

Galing umano ang shabu sa Nasugbu, Batangas at ibibiyahe ito patungong Metro Manila bago nasabat sa checkpoint. (Edwin Balasa)