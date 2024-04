Natakot kay Bianca? Ruru Madrid tumanggi sa bed scene kay Angeli Khang

Abot tenga ang mga ngiti ni Ruru Madrid, habang inuusisa ng showbiz press tungkol sa bago niyang ‘babae’ sa harap ng kamera.

Kasi nga, may bagong cast ang ‘Black Rider’ at si Angeli Khang nga `yon, na bonggang-bongga agad ang unang araw nang pagkikita nila!

“Masaya ako na si Angeli rin ang naging parte ng Black Rider. She’s a very good actress. First time ko pa lang siyang na-meet last Friday, pero ramdam ko agad ang eksena,” nakangiting chika ni Ruru.

Kilala ba niya si Angeli? Alam ba niya ang mga pelikulang ginawa nito?

“Hindi ko siya napapanood. Hindi ako puwedeng mag-subscribe, eh. Hahahaha!

“Pero may idea naman ako kung ano ang mga ginagawa niyang pelikula.

“Pero sa totoo lang, noong nagkaroon kami ng picture together, ang pinsan ko, my dad, mga kaibigan ko, nag-message sa akin, na si Angeli nga `yon. Ang dami nilang nag-message sa akin, at natatawa lang ako.

“Nakakatuwa, kasi siyempre para makasama mo `yung ganun na sikat, at pinapanood talaga ng mga kaibigan ko, mga kakilala ko, eh, malaking karangalan `yon.

“Pero, nagulat ako na kissing scene agad ang first scene namin.

“Actually ang nakalagay sa script, magsisimula lang sa kiss, and then, mapupunta sa bed scene.

“Sabi ko, wait lang po, kasi parang masyadong abrupt.

“Kasi nanggaling tayo sa ano, I mean, si Elias, ang character ko, hindi pa siya nakaka-move on sa mga nangyari sa buhay niya, sa pamilya niya, sa asawa niya.

“Baka too much agad, lalo na at sa audience rin, marami rin tayong tagapanood na mga bata. So, parang too much nga.

“Pero to be honest, noong ginawa namin ang eksena, hindi siya nagmukhang malaswa, o bastusin. Parang mas wholesome siya, at talagang may may puso rin,” kuwento ni Ruru.

So, ano ang nangyari sa bed scene?

“Wala na `yung bed scene!” sagot ni Ruru.

So, umatras siya sa bed scene kay Angeli?

“Hahahaha! Ang ginawa kasi ni Direk, nag-drone shot siya, para mas maging maganda ang eksena, inangat niya, para hindi naman kitang-kita ang ano. Pero, makikita pa rin ang kissing scene,” chika lang ni Ruru.

So, hindi pa pala siya handa sa mga bed scene?

“Hindi naman sa hindi ready. Siguro kung kailangan talaga sa eksena, gagawin ko naman.

“Pero parang pakiramdam ko lang kasi, personally, bilang isang viewer rin ng ‘Black Rider’, baka masyadong mabilis lang. Pero kung mailalatag naman natin siya ng maayos, slowly, gently, why not?” lahad ni Ruru.

Ano ang reaksyon ng girlfriend niyang si Bianca Umali? Tinago ba niya ang eksena?

“Kinuwento ko agad ang eksena. Sa totoo lang, hindi kasi malinaw sa akin na may kissing scene, dahil galing kami ng Canada noon.

“Then, diretso na agad sa taping. Nakauwi ako ng 4:00 am, at taping agad ng 10:00am. So pagdating ko sa set, nabasa ko agad na may kissing scene nga.

“Akala ko dyinu-joke lang ako ng production manager namin, pero totoo pala. Eh, wala kasing signal sa location namin sa Tanay.

“So sabi ko, kailangan ko itong sabihin agad kay Bianca. Wala kasi akong choice, kundi gawin ang eksena. Kaya noong may signal na agad, tinawagan ko siya, kinausap ko, in-explain ko na kailangan sa eksena, na may pinasok na mga bagong leading lady, na kung saan may kissing scene nga, at kailangan kong gawin.

“Kami kasi ni Bianca, transparent kami, eh. Parang ‘yun ang nahanap namin na sikreto para mas maging maayos ang relasyon, na dapat aware kami sa nangyayari sa isa’t isa, lalo na sa mga ganiyang bagay.

“Lalo na ngayon na may mga social media, na puwede talagang pag-usapan. At mapapanood naman talaga sa TV.

“At na-appreciate naman niya ang honesty ko. Wala naman siyang mga tanong-tanong na.

“Si Bianca rin kasi, very transparent, na kapag may mga eksena siya na ano man, sinasabi talaga niya sa akin. So, ganun din ako sa kanya. Ganun ang dynamic ng relationship namin,” sabi pa rin ni Ruru.

“Nasa level na kami ng relationship namin, magsi-6 years na kami, na ang level of trust namin, buong-buo na.

“Like ako, marami naman akong kalokohan noon. Pilyo ako. Pero, binago ko, dahil nakita ko ang kahalagahan ng buhay, and at the same time, ayoko na rin gumawa ng isang bagay na ikakasira ko bilang isang tao.

“Nandun na kami ni Bianca sa point na ang level of trust namin ay buong-buo na talaga!” pagtatapos na chika pa ni Ruru.

Oh, bongga, di ba? (Dondon Sermino)