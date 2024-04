Magsasaka buking sa tanim na marijuana

AKSIDENTENG natuklasan ng mga awtoridad ang tanim na marijuana ng isang magsasaka habang hinahanap ng mga ito ang target nilang tupada sa Lopez, Quezon noong Lunes nang umaga.

Nakatakas ang suspek na si alyas Nestor, residente sa Barangay Mabanban ng nasabing bayan, pero kakasuhan pa rin ito ng paglabag sa Republic Act 9165 o Cultivation or Culture of Plants Classified as Dangerous Drugs.

Sa ulat, bineberipika ng mga intelligence operative ang ulat na may tupada sa bulubunduking bahagi ng Barangay Santo Niño Ilaya, Lopez, Quezon nang maispatan nila ang suspek habang nagdidilig ng halaman sa lugar bandang alas-onse nang umaga.

Nagduda ang mga pulis nang biglang tumakbo ang suspek at doon nila nadiskubre na mga tanim na marijuana ang dinidiligan nito

.

Matapos bunutin ng mga awtoridad ang halaman, dinala nila ito sa barangay para sa dokumentasyon na gagamitin bilang ebidensya laban sa nakatakas na suspek. (Ronilo Dagos)