Pinabibilisan ni Senador Raffy Tulfo na maisabatas na sa lalong madaling panahon ang panukalang Magna Carta of Filipino Seafarers Act.

Ito’y bunsod na rin ng pagdakip ng Iranian forces sa mga tripulanteng lulan ng Portuguese vessel na MSC Aries matapos na dumaan sa Strait of Hormuz na bahagi ng Iran territorial waters.

Bilang Chairperson ng Senate Committee on Migrant Workers, patuloy na nakamonitor at nakikipag-ugnayan si Tulfo sa Department of Foreign Affairs (DFA) at Department of Migrant Workers (DMW) para masigurong makakauwi ng ligtas sa bansa ang apat na marinong Pinoy.

Kinumpirma ng DFA na nasa ligtas at maayos na silang kalagayan.

Ayon sa DFA, siniguro ni Iranian Ambassador to the Philippines H.E. Yousef Esmaeil Zadeh na tuluyan nang makakalaya sa pagkakabihag at makakabalik sa Pilipinas sa lalong madaling panahon ang apat na marino na naipit sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. (Dindo Matining)