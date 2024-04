Klay Thompson bokya, GSW sinibak ng Kings

PINAGBAKASYON na ni Keegan Murray sina Stephen Curry, Klay Thompson at ang Golden State Warriors.

Nagpaulan ng walong tres tungo sa 32 points si Keegan, inayudahan ni De’Aaron Fox ng 24, at sinipa ng No. 9 Sacramento Kings ang No. 10 Warriors 118-94 sa West play-in tournament nitong Martes (Miywrkoles/PH time) sa Golden 1 Center.

Abante sa susunod na yugto ng play-in ang Kings, haharapin ang New Orleans para pag-agawan ang 8th at final slot sa playoffs. Talo ang Pelicans sa Lakers 110-106, sa Sabado (araw sa Manila) ang win-or-go-home game ng Sacramento-New Orleans.

Naiganti rin ng Kings ang Game 7 loss sa Golden State sa first round noong nakaraang taon.

Nag-ambag si Harrison Barnes ng 17 points, tumapos si Domantas Sabonis ng 16 points, 12 rebounds, 7 assists sa Sacramento.

May 15 points si Keon Ellis habang binubulabog si Curry.

Naka-22 points si Curry pero walang masyadong nakuhang ayuda. Walang naipasok si Klay sa 10 bitaw sa field.

Pangatlong beses sa huling limang seasons na napagsarhan sa playoffs ang Warriors na napuwersa sa 16 turnovers, namigay ng 15 offensive rebounds at nagregalo ng 18 3-pointers sa Sacramento.

Apat na tres na ang ibinaon ni Murray sa first quarter, pinabuka ng Kings ang lamang sa 16 bago naibaba ng Warriors 54-50 sa half. Dumikit pa sa isa ang Golden State sa kaagahan ng third, sinagot ng 19-5 run ng Sacramento at hindi na bumitaw. (Vladi Eduarte)