Kevin Quiambao, Green Archers asinta maghari sa FilOil Preseason

MATINDING mga hamon ang kakaharapin ni reigning University Athletic Association of the Philippines (UAAP) season at Finals MVP Kevin Quiambao at ng De La Salle University (DLSU) Green Archers kontra sa mga hari ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) na San Beda University (SBU) Red Lions at ang nagtatanggol na kampeong University of the Philippines (UP) Fighting Maroons para sa inaabangang 2024 FilOil EcoOil Preseason Cup simula Mayo 11.

Masusubukan ang mga kampeon ng iba’t ibang liga sa paglahok ng kumpletong koponan galing sa walong grupo sa UAAP at 10 pangkat mula naman sa NCAA para simulan ang pre-season na torneo na sisimulang hasain at ilatag ang mga programang gagamitin para sa ika-87th season ng UAAP at pang-100th naman ng NCAA sa unang semester ng academic year 2024-2025.

Nais matikman ng 6-foot-8 forward na si Quiambao ang panibagong kampeonato sa FilOil Preseason tournament para sa La Salle na huling beses nakamit noong 2016 para sa pinakamaraming bilang ng korona sa apat kontra Arellano Chiefs.

Determinado ang mga bataan ni coach Topex Robinson na makakatulong ni Quiambao sina Mike Phillips at Jonel Policarpio na maagaw ang korona sa nagtatanggol na kampeon na UP Fighting Maroons.

Subalit handa naman ang mga alagad ni coach Goldwin Monteverde sa pangunguna nina JD Cagulangan at Francis Lopez na ipaglaban ang nakuhang korona, na napagwagian laban rin mismo sa La Salle noong isang taon sa iskor na 87-76, para sa kanilang unang kampeonato sa liga.

Hindi naman magpapatinag ang 99th NCAA champions na San Beda na ipaparada sina Bryan Sajonia at Finals MVP James Payosing sa ilalim ng pagmamando ni coach Yuri Escueta upang sungkitin ang ika-apat na titulo na huling ibinulsa noong 2019, laban rin muli sa La Salle, na tatlong beses nang tinatalo para sa korona.

Nakahanda namang pumalag ang iba pang mga koponan sa UAAP na kinabibilangan ng Ateneo Blue Eagles, Adamson Soaring Falcons, National University (NU) Bulldogs, University of the East (UE) Red Warriors, Far Eastern University (FEU) Tamaraws at University of Santo Tomas (UST) Growling Tigers, habang ilalaban naman ng pinakamatandang liga sa bansa ang grupo ng Arellano Chiefs, College of Saint Benilde (CSB) lazers, Emilio Aguinaldo College (EAC) Generals, Letran Knights, Lyceum Pirates, Mapua Cardinals, University of Perpetual Help Altas at San Sebastian Stags.

Mayroong single-round elimination ang naturang torneo, kung saan ang top four mula sa bawat grupo ang aabante sa crossover playoffs. Patuloy na pamumunuan ni Commissioners Joe Lipa at Bert dela Rosa ang torneo, habang tatayong tournament director si Bennett Palad, media head at consultant Virgil Villavicencio, at marketing and finance head Diana Layug, upang maging pangunahing taga-organisa ng nasabing event.

Nakatakda ring ibalik ng liga ang Hanes 1-on-1 King of the Hardcourt tournament ngayong taon. (Gerard Arce)