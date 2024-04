Kathryn Bernardo na-‘predict’ ang hiwalayan nila ni Daniel Padilla

Almost five months na ang nakalipas mula nang isapubliko nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla ang kanilang breakup.

Pero hanggang ngayon ay marami pa ring netizen ang mistulang hindi pa rin maka-move on sa hiwalayang KathNiel.

Patuloy pa ring inuungkat ng ibang netizen ang mga lumang videos ng dating magkasintahan. Ngayon nga ay may kumakalat na short reel sa X.

Kuha ang nasabing video sa promo interview nina Kathryn at Daniel noong 2017 para sa pelikula nilang ‘Can’t Help Falling In Love’.

Parang nagkatotoo raw ang sinagot ni Kath sa nasabing interview.

Sa video ay makikitang may hawak na card ang dating magkasintahan na may nakasulat na ‘I Do’ at ‘ I Don’t’. Ito ang isasagot nila sa mga tanong ng interviewer.

Nang itinanong sa KathNiel ang, “Do you see each other still together after six more years?” ay ‘I Do’ card ang agad na itinaas ni Deej. Pero ‘I Don’t’ naman ang card na inangat ni Kath.

Nagulat ang aktor sa sagot ni Kath kaya binawi agad ito ng dalaga sabay sabing ‘Hindi, joke lang,” at pinalitan ng ‘I Do’ ang sagot niya.

Sa video ay makikita sa mukha ni Daniel na hindi niya nagustuhan ang ginawang pagbibiro ni Kath. Nag-make face pa ito na huling-huling sa kamera.

Sa X nga ay sari-saring komento ang mababasa sa nasabing video.

“Iba mag-manifest si Kathryn!’ Nagkatotoo nga, after 6 years hiwalay na sila.”

“Sorry sa KathNiel fans, pero the universe didn’t take it as a joke”

“Aguy nagsimula sa isang joke lang. Nagkatotoo!”

Kaloka mga netizen, ha. Kahit almost 7 years ago pa ‘yung video ay nahalungkat pa rin talaga nila at trending now sa X.

Sabi nga pala, noon pa man ay na-predict na ni Kathryn na maghihiwalay sila ni Daniel.

Hindi naman nagustuhan ng solid KathNiel fans ang pagpapalabas muli ng lumang interview sa social media.

‘Yun na! (Ogie N. Rodriguez)