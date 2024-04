Joey nagalit sa bastusan: Tito nilinaw na hindi nalulugi, magsasara ang ‘Eat Bulaga’

Nagpaka-generous sa pagbibigay ng cash prizes sa live audience si former Senator Tito Sotto nitong Miyerkoles sa ‘Gimme 5: Laro ng mga Henyo’ segment ng ‘Eat Bulaga’.

Ginawa ito ni Tito Sen para patunayang hindi raw nalulugi ang kanilang noontime show at TVJ Productions, Inc. at walang katotohanan na magsasara na raw sila.

Ayon kay Senator Tito, “Aba, may mga sinungaling na nagkakalat na nalulugi raw tayo, na magsasara na raw tayo!”

Sabat naman ni Joey de Leon, “Tito, naiinggit lang ang mga ‘yan dahil hindi sila kasali sa Top 5 longest running show in the world!”

Dagdag pa ng dating Senate President, para raw mapatunayan na fake news ang naglalabasang tsismis na nalulugi na sila, sa Huwebes ay bibigyan daw nila ng kopya ang media ng filed income tax return nila sa BIR.

Wala naman binanggit na pangalan, show o channel, pero may hinamon si Henyo Master Joey. “Heto muna ang hamon ko, umabot lang kayo ng 15 years baka luluhod ako sa harap n’yo, 15 years lang ha, hindi 50 years.”

Hirit pa ni Joey, “Bastusan na kasi ang labanan eh, bastusan na, siraan, walang kuwenta. Enjoy lang tayo. Umabot muna kayo ng 45 years! Longest Running Show Top 5 in the world. Mainggit kayo! Bakit kayo ganyan, ang sasama ng ugali ninyo!”

Halatang masama ang loob ni Henyo Master dahil Pilipinas naman daw ang dala-dala nilang bansa sa pagkilala sa ‘EB’ bilang isa sa Top 5 Longest Running show in the world.

Samantala, hindi naman nagbigay ng anumang pahayag si Vic Sotto, tahimik at patawa-tawa lang ito habang naglilitanya ang kapatid niyang si Tito Sen at kaibigan na si Joey.

Sa huli ay muling pinaalala ni Tito Sen sa publiko na fake news ang mga naglalabasang balita na nalulugi at magsasara na raw sila. (Ogie N. Rodriguez)