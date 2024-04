Intelihenteng botante

Ayon sa survey ng Pulse Asia, 88 percent ng mga mamamayan ay ayaw ng Charter Change.

This means 9 out of 10 of the respondents.

Mali yata yung mga taong pinagtanungan ng Pulse Asia, isa sa dalawang reliable at reputable survey firms sa bansa (the other one is the Social Weather Station).

‘Di marahil naintindihan ng mga respondents na makabubuting baguhin ang ilang bahagi ng Saligas Batas, lalo na doon sa pag-attract ng foreign investments sa bansa.

Tama si Deputy Majority Leader at Iloilo Rep. Janette Garin: Maliit ang kaalaman noong pinagtanungan ng Pulse Asia.

If almost 90 percent of the population does not like Charter Change ibig sabihin lubhang marami sa ating kababayan ang mangmang.

Ibig sabihin 9 sa 10 Pinoy ay ‘di alam ang mechanics o pamamaraan ng pagpapatakbo ng gobiyerno. Ang Saligang Batas ang batayan ng lahat.

Magalit na kung magalit ang karamihan ng mamamayang Pilipino sa akin, pero dapat ‘di pinaboboto ang mga mangmang.

If that were so, 10 percent lang ang dapat bumoto to decide the fate of our government.

Have you heard about the rule of 2? Ibig sabihin sa 10 empleyado sa isang opisina, halimbawa, dalawa lang ang maaasahan. Ang walo (8) ay pampuno lamang.

Kung yung Pulse Asia survey ang pagbabatayan, ang 10 percent lang ng Pinoy of voting age ang dapat bumoto to decide the fate of the nation.

These are intelligent voters.

Kung ang ating mga botante ay intelihente, walang kandidato na sasayaw sa stage, walang kakanta kahit na masagwa ang boses, walang kenkoy, walang gago, walang magbibigay ng pera sa mga botante.

Our election becomes a virtual circus. Kung anu-ano ang gagawin ng mga kandidato makuha lang ang boto ng mga mangmang na botante.

Candidates make fool of themselves to please voters.

Ang resulta: Karamihan sa ating mga mambabatas ay kasing bobo ng mga botante.

Siyempre, iboboto ng mga bobong botante ang mga kagaya nilang bobo.

Kung pagmamasdan mo ang proceedings sa Senado, maiiyak ka kung ikaw ay may pagmamahal sa bayan.

Sasabihin mo sa iyong sarili: Bakit iniluklok ang mga kenkoy na ito?