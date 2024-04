Gerald Lumberio hari sa GMG Chess Cup

NAGPAKITANG-GILAS ang batikang woodpusher na si Gerald Lumberio matapos magkampeon sa katatapos lamang na National Master Gerald Ferriol at Jessie Villasin Open Rapid Chess Tournament na tinaguriang GMG Chess Cup noong Sabado sa Tigaon Sports Complex sa Tigaon, Camarines Sur.

Ibinulsa ni Lumberio ang P7,000 premyo kasama ang magandang tropeo para sa paghahari sa 15 minutong rapid chess tournament.

Nagkaroon siya ng kahanga-hangang kampanya matapos magtala ng 7.5 puntos sa Swiss System competition.

Nakopo ni Andrew Casiano ang second place sa inilistang pitong puntos para ibulsa ang P5,000, habang ang third placer ay si Recarte Tiauson (7 points) na sumungkit ng P3,000.

Pang-apat hanggang fifth placer sina Rodel Lasala at Bince Rafael Operiano na may tig-6.5 puntos para makatanggap ng P2,000 at P1,000 ayon sa pagkakasunod.

Ang pang-anim hanggang pang-15 na puwesto na nakakuha ng tig-6.0 puntos ay sina Noel Leron, Jayve Relleve, National Master Glennen Artuz, Leo Niel Almonte, James Ryan Fernandez, Richard Morales, Rudy Pesimo, Jaymark Reasol, Marvid Zuniga at Harold Allianza. (Elech Dawa)