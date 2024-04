Francine Diaz nilait sa 5th anniversary ng FranSeth

Grabe ang natatanggap na bashing ngayon ni Francine Diaz sa X dahil sa pinost niya sa kanyang Instagram account nitong Martes.

Nag-post sa IG ang aktres ng ilang photos at video nila ni Seth Fedelin with caption na, “Happy 5 years FranSeth fam!!” na nilagyan pa niya ng blue heart icon sa dulo.

Siyempre super kilig ang fans. Nag-celebrate nga ang FranSeth fans sa social media.

Inulan ng pagbati at mga positibong komento ang FranSeth, pero hindi rin sila nilubayan ng mga intrigerang online Marites, Era (intrigERA, pakialamERA), na parang mga kontrabidang ayaw maging masaya ang mga fan nina Francine at Seth, ha!

Eh may intriga rin kasi na niligawan daw ni Seth si Jayda Avanzado kaya sa mismong IG post ni Francine ay may mga faney na nang-usisa sa kanya tungkol doon.

Of course to the rescue ang solid FranSeth Cloudies (tawag sa fans ng love team). Palaban sila. Para sa kanila, tanging si Francine lang daw ang only girl na niligawan ng Sethyboy nila.

Marami rin kasi ang nag-share at nag-screenshot ng nasabing IG post ni Chin at pinaglaruan ito sa socmed.

Binakbakan tuloy ng mga supporters ni Andrea Brillantes si Francine at fans nito.

Muli ngang naungkat ang hindi matapos-tapos na usapin sa diumano’y naging hidwaan nina Andrea at Francine dahil kay Seth noong 2021.

“Happy five years! Tandaan, 2019 ‘yung five years ago. 2021 is 3 years ago. Sina Andrea at Seth pa noong 2019! Paano nangyari ‘yon?”

“Siguro gusto sabihin ni Francine ay 5 years ago nabuo ‘yung fans nila ni Seth. But still posted it knowing may masasaktan, the fact Chin knew this but still did petty things like that tapos bigla may statement na wala daw inagaw, eh simula pa lang she’s been teasing the fans para mas lalo sila i-push, tapos pa-victim. Kaloka ka Francine!”

“Best in Math yan. Na compute ni Francine pati yung time na akala niya sila na ni Seth. Time is the ultimate truth teller. Binuking niya sarili niya. May reason pala talaga si Andrea na magselos at magalit kasi nga dyowa pa niya si Seth that time.”

May mga nang-iintriga pa na nag-iingay lang ang FranSeth dahil sa April 23 na raw ang first shooting day ng movie nilang ‘My Future You’.

Samantala, dedma ang Cloudies ng FranSeth sa mga pag-iingay ng ibang fandom laban kay Chin. Malinaw sa kanila na ‘yung nabuong fans ng love team ang binabati ng aktres ng 5th anniversary at hindi ang kanilang relasyon ni Seth.

Ang bongga nga ng fans nila, hindi pa man nagsisimula ang shooting ng pelikula ng dalawa ay pinaghahandaan na nila ang mga gagawing block screenings at sisiguraduhin daw nilang magiging blockbuster ang pelikulang ito ng FranSeth.

So bongga! (Ogie N. Rodriguez)