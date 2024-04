Ex-councilor todas sa dating empleyado

NASAWI ang isang dating konsehal nang tagain ito ng kanyang naging empleyado sa bayan ng Mabinay, Negros Oriental noong Martes nang umaga.

Hindi na umabot ng buhay at idineklarang dead on arrival sa Medicare Community Hospital ang biktimang si Angelito Butoy Rosalem, 68-anyos, dating miyembro ng Sangguniang Bayan at residente sa Sityo Malasbalas, Barangay Lumbangan sa nasabing bayan.

Ayon sa report ng Mabinay police, tumatahak sa national highway na sakop ng Barangay Paniabonan ang biktima lulan ng kanyang motorsiklo nang harangin at patigilin ito ng suspek sa Angelito Estil Brigula 43-anyos bandang alas-nuebe nang umaga.

Paghinto ng biktima, walang salitang pinagtataga ito ng suspek gamit ang itak na pantabas ng tubo.

Nagtamo ito ng mga tama ng taga sa ibat-ibang bahagi ng katawan na ikinasawi nito.

Naaresto ng mga awtoridad ang suspek at sasampahan ito ng kasong murder.

Lumitaw na may personal na galit ang suspek sa biktima nang pagsalitaan umano niya ito ng masasakit na salita ilang araw bago nangyari ang krimen. (Ronilo Dagos)