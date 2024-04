DonBelle may dramang ‘our lips are sealed’

May isang taga-Star Creatives TV, ang production unit ng ABS-CBN Studios na may hawak sa ‘Can’t Buy Me Love’, ang tinanong namin kung kailan ba ang last taping day ng seryeng pinagbibidahan nina Donny Pangilinan at Belle Mariano?

Ang sabi, ngayong Biyernes (April 19) na ang last taping day nila.

Magkahalong saya at lungkot na nga raw ang nararamdaman nina Donny at Belle dahil nalalapit na ang pagtatapos ng kanilang serye na consistent sa pagiging isa sa most-watched show sa Netflix at iWantTFC.

At para nga kasi kay Belle, parte na talaga ng buhay niya si Caroline.

“Noong una si Caroline very stoic and now may puso siya. Grabe talaga ‘yung napagdaanan niya. Big help ‘yung directors and character kasi sa kanila ako humuhugot. I have been Caroline for eight months and she’s always going to be a part of me. Kaya parang kung anong pinagdadaanan niya, pinagdadaanan ko rin with her,” madamdaming saad ni Caroline.

At ang tsika naman ni Donny ay hindi dapat palampasin ng manonood ang natitirang episodes ng ‘Can’t Buy Me Love’ dahil marami pa silang revelations.

“Sa dinami ng pinagdaanan ng BingLing pati ng buong cast, Team Binondo at mga Tiu, grabe everything is coming together.

“Kahit ang daming revelations na, ang dami pa rin nating tanong kung anong mangyayari sa dulo. I’m just excited honestly as a viewer to also see what’s going to happen,” saad niya.

Sa last taping day raw talaga malalaman ng DonBelle at iba pang cast ng serye ang magiging ending ng kanilang show.

Lahat nga raw sila ay excited na malaman iyon, pero bawal daw talagang maging spoiler dahil may NDA (non-disclosure agreement) nga silang pinirmahan.

Kahit sa mga malalapit nga raw sa DonBelle ay “our lips are sealed” ang drama nila, ha!

Anyway, abangan ang iba pang rebelasyon sa nalalapit na pagtatapos ng ‘Can’t Buy Me Love’ tuwing weekdays pagkatapos ng ‘Linlang’ sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, Jeepney TV, Cinemo, TFC IPTV, at TV5. Maaari ring mapanood ang serye sa Netflix at iWantTFC.

Bongga! (Jun Lalin)