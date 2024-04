‘Di pa raw napagtimpla ng kape ni Barbie: David Licauco topless sa pelikula

Finally, mapapanood na ang summer barkada movie na ‘G! LU’ sa mga sinehan.

Ang dami ngang nag-aabang sa pelikulang ito dahil pinagsama-sama ang anim sa hottest leading men ng bansa na sina David Licauco, Teejay Marquez, Derrick Monasterio, Kiko Estrada, Enzo Pineda, at Ruru Madrid na makikitang naka-topless sa ilang eksena at gayundin sa official poster nito.

Bago pa mag-pandemic nang gawin ang pelikulang ito na kinuhanan pa sa beach ng La Union na kilala rin sa tawag na ElYu or LU kaya medyo iba pa ang looks ng mga bida.

Isa ang pelikulang ito sa mga official entries ng original na Summer Metro Manila Film Festival noong 2020 at dahil nga sa pandemic ay nakansela ang filmfest kaya na-delay ang pagpapalabas nito sa mga sinehan.

Sa naganap na media conference ng pelikula nitong Miyerkoles sa may KAO Manila sa Newport World Resorts sa Pasay City, ay binahagi ni David ang excitement na mapapalabas na ang pelikula after four years pero nilinaw niya na tama lang ang pagpapa-sexy niya rito.

May maganda namang kinalabasan ang ilang taong pagka-delay ng pelikula dahil mas sikat na nga ngayon sina David at Ruru kumpara noong 2020.

Hindi nga lang showbiz career ang bumongga kay David pati na rin ang mga negosyo niya kaya biro namin ay tulungan din niyang magnegosyo ang ka-love team niyang si Barbie Forteza.

Sabi nga namin, bagay kay Barbie ang coffee shop dahil mahilig itong magkape at ‘Coffee Talk’ din ang title ng online show nito sa YouTube channel ng Kapuso actress.

‘Yun nga lang daw hindi pa raw siya napagtitimplahan ng kape ni Barbie

Anyway, mapapanood ang ‘G! LU’ sa mga sinehan simula April 24.

Exciting! (Byx Almacen)