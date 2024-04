Claudine Barretto nataranta sa anak

Nang tawagan kami ni Claudine Barretto noong isang araw ay masyado siyang worried sa anak niyang si Santino Santiago.

Naikuwento nga ni Claudine na may something wrong sa isang daliri ni Santino kaya dadalhin niya sa ospital para patignan.

Actually, nagba-volleyball at taekwondo raw si Santino, pero hindi naman daw dahil doon kaya masakit ang daliri ng kanyang anak.

“Kaya nga worried ako. Dadalhin ko siya sa ospital para mapatignan,” tsika ni Claudine.

Pagdating nga kay Santino at sa iba pa niyang mga anak ay talagang sobrang mag-worry si Claudine.

At siyempre, tutok na tutok rin si Claudine sa mga anak.

“Jun alam mo naman pagdating sa mga anak ko, talagang gusto ko na nakatutok ako sa kanila. Kaya naman kapag may nararamdam sila, like kay Santino now, sobrang nagwo-worry ako,” tsika ni Claudine.

Anyway, si Claudine ay kasama sa pelikulang ‘When Magic Hurts’ na pinagbibidahan nina Beaver Magtalas, Mutya Orquia, at Maxine Trinidad at ngayong Friday ay nasa Cabanatuan, Nueva Ecija sila para sa kanilang parade at premiere night sa lugar na iyon. (Jun Lalin)